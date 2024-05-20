Возможен выход цены золота в диапазон $2500-2600/унц. в текущем году - "Финам"

Возможен выход цены золота в диапазон $2500-2600 за тройскую унцию в текущем году, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Мы ожидаем в текущем году продолжения роста цены на золото и возможный выход цены в диапазон в $2500-2600 за унцию, - прогнозирует эксперт Николай Дудченко. - В самом оптимистичном сценарии мы допускаем, что цена на золото сможет достичь отметки в $2700/унц. В этом случае, если предположить, что коэффициент будет сохраняться в пределах своего среднего значения, цена на серебро должна в свою очередь оказаться в диапазоне $32,50 - 33,80/унц., а в оптимистичном сценарии превысить уровень $35 за унцию - уровни октября 2012 года".

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