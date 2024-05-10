"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Nike Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $104 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Несмотря на рейтинг "держать" наш взгляд на акции эмитента позитивный. За двенадцать прошедших месяцев котировки компании просели на 26%, когда рынок вырос на 25%. Помимо отставания от рынка, акции Nike торгуются с дисконтом около 25% к собственным форвардным мультипликаторам за последние 5 лет. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардному мультипликатору P/E относительно аналогов и собственных исторических значений, а также по целевой дивидендной доходности компании", - указывает эксперт.

Nike Inc. - лидер на рынке спортивных товаров, компания разрабатывает и продает спортивную обувь, одежду, оборудование, аксессуары и услуги по всему миру.

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