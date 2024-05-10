Шансы на рост цены золота пока сохраняются - "Цифра брокер"

Шансы на рост цены золота до конца 2024 года пока сохраняются, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Цены на золото консолидируются после бурного роста в марте-апреле, и мы не исключаем более высоких уровней до конца 2024 года. Тем не менее данные World Gold Council по рыночному позиционированию за апрель текущего года указывают на отток капитала инвесторов из ориентированных на золото биржевых фондов (ETF), которые в апреле потеряли $2,2 млрд. Всего же с начала текущего года инвесторы вывели из этих фондов $8,65 млрд. Золото за это время подорожало примерно на 14%", - пишут эксперты в комментарии.

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