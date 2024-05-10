Возможна повышенная волатильность акций 2-3 эшелонов на рынке РФ в пятницу - БКС Экспресс

Вероятна низкая ликвидность на российском рынке акций в пятницу, при этом возможна повышенная волатильность в бумагах второго и третьего эшелонов, считают аналитики БКС Экспресс.

"За период майских праздников индекс скорректировался к середине восходящего канала (район 3400 пунктов) и отскочил наверх. При отсутствии негативного новостного фона после праздников вероятно возобновление ростовой динамики - по аналогии с маем прошлого года. Таргет по индексу Мосбиржи - 3600 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

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