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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% в 2024г - Freedom Finance Global
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10 мая 2024 года 09:41

Доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% в 2024г - Freedom Finance Global

Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД) еще могут превысить 14% годовых в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) продолжает снижаться, увеличивая доходности безрисковых финансовых активов с фиксированной доходностью на фоне жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Вероятно, он останется под давлением до тех пор, пока регулятор не увидит устойчивое замедление инфляции и не пошлет сигнал к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. На наш взгляд, это произойдет только на его сентябрьском заседании, поэтому доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% годовых в текущем году", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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