"Финам" снизил рейтинг акций Tencent до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Tencent с "покупать" до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость бумаги с 364,7 до 393,26 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Летом 2023 года мы присвоили рейтинг "покупать" акциям эмитента на фоне общей недооцененности китайского рынка. Целевая цена была достигнута лишь в мае 2024 года, после того как иностранные инвесторы стали возвращаться в китайские акции после переоценки рисков и начала активного стимулирования инвестиций со стороны китайский властей. Учитывая рекордные финансовые результаты Tencent за 2023 год, считаем, что у бумаги все еще сохраняется некоторый потенциал роста. Однако вероятность его реализации представляется невысокой на фоне текущей перекупленности акций в моменте. В связи с этим мы считаем, что сейчас не лучшее время для наращивания позиций в акциях компании", - пишет эксперт.

Tencent - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний. Эмитент оперирует в таких направлениях, как социальные сети, видеоигры, онлайн-развлечения, электронные платежи, облачные сервисы, онлайн-реклама.

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