Вероятно продолжение роста котировок акций Норникеля и РусАла на горизонте 1-2 лет - "Велес Капитал"

Вероятно продолжение роста котировок акций "Норникеля "и "РусАла" на горизонте 1-2 лет, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Еще в феврале 2023 года США фактически запретили импорт алюминия, никеля и меди из России, введя высокие импортные пошлины (200% на алюминий и 70% на никель и медь), - пишет эксперт. - Великобритания запретила ввоз данных металлов еще в декабре 2023 года, сделав исключение для складских запасов. Сейчас мы видим окончательную формализацию уже действующих де-факто ограничений. Так как российские компании за прошедший год практически не поставляли металлы в США и Великобританию, мы не ожидаем какого-либо значимого влияния на финансовые и операционные результаты. Из отчетности "Норникеля" и "РусАла" по МСФО мы видим, что обе компании подготовились к подобным недружественным шагам, частично переориентировав экспорт. Так, по итогам 2023 года вклад Азии в выручку "Норникеля" и "РусАла" составил 51% и 38% соответственно (против 26% и 21% в докризисном 2021 году)".

Главным фактором поддержки для бумаг "Норникеля" и "РусАла", по мнению Данилова, является рост мировых цен на цветные металлы, который мы наблюдали в последние дни. Цены на никель и алюминий долгое время находились на крайне низких уровнях, однако на фоне заявлений глав ведущих центробанков мира о скором начале снижения ставок цены возобновили рост. Аналитик полагает, что на горизонте 1-2 лет котировки "Норникеля" и "РусАла" продолжат расти вслед за стоимостью ключевых металлов.

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