Дивидендные перспективы акций Селигдара на ближайшие годы неоднозначны - "Мои Инвестиции"

Дивидендные перспективы акций "Селигдара" в ближайшие годы будут неоднозначными, считают аналитики телеграм-канала Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

"Финансовые результаты эмитента за четвертый квартал 2023 года немного ниже наших ожиданий. Чистая прибыль золотодобытчика по итогам прошлого составила минус 11,5 млрд руб. на фоне высоких курсовых убытков. Таким образом, мы не ожидаем объявления дивидендов по итогам 2023 года (дивполитика "Селигдара" привязана к чистой прибыли). Считаем, что денежный поток останется под давлением в 2024-2025 гг. ввиду инвестиций в строительство "Хвойного", что снижает потенциал выплаты дивидендов, - указывают эксперты в обзоре. - При текущих ценах и курсе рубля компания торгуется с мультипликатором 12М EV/EBITDA 3,3х (против 4,6х у "Полюса" и 4,8х у ЮГК). Несмотря на сравнительно низкую оценку, продолжаем осторожно смотреть на "Селигдар".

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