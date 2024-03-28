Текущие доходности ОФЗ-ПД могут остаться наиболее высокими на ближайшие годы - Freedom Finance Global

Текущие уровни доходностей облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) могут остаться наиболее высокими на ближайшие годы, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"План Минфина по займам на внутреннем рынке на январь-март предполагал привлечение 800 млрд руб. и был выполнен на 95,5% (ведомству удалось разместить ОФЗ на сумму 764 млрд руб.). Спрос на ОФЗ-ПД регулярно превышает предложение в 1,3-1,7 раза, так как они обеспечивают наибольшую фиксированную доходность, которая обновляет максимумы уже шестую неделю подряд, - указывает эксперт в обзоре. - Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) в последние семь дней стабилизировался возле 115 пунктов. В первую очередь это сигнализирует об ожиданиях рынка в отношении денежно-кредитной политики Банка России, не предполагающих ни дальнейшего повышения, ни снижения ставок. Думаю, что регулятор скорее начнет намекать на возможность смягчения монетарной политики, чем на ужесточение, поэтому индекс RGBI в скором времени должен развернуться наверх. Это означает, что текущие доходности ОФЗ-ПД могут остаться наиболее высокими на ближайшие годы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.