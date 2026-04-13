Дорогая нефть поддержит отскок на рынке акций в начале недели - ПСБ

Дорогая нефть поддержит отскок на рынке акций в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"В начале недели индекс Мосбиржи может попытаться развить отскок и подняться в зону 2780-2800 пунктов, которая сейчас выступает ближайшим сопротивлением, - отмечает эксперт в комментарии. - Несмотря на отсутствие новостей о подвижках по мирным переговорам по Украине и пока еще отдаленность заседания ЦБ (24 апреля), ощутимо сдерживающих торговую активность, поддержку сантименту смогут оказать перепроданность акций "нефтянки", не вполне оправданная в условиях сильного рынка нефти, а также привлекательность крепких историй во внутренних секторах, в первую очередь, в финансовом и потребительском секторах, а также электроэнергетики".

На взгляд аналитика, ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи продолжает оставаться район 2700 пунктов.

