"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за март 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт.

Основным драйвером роста чистой прибыли остается чистый процентный доход, который взлетел в марте почти на треть, до 305 млрд руб.

"По нашей оценке, банк поддерживает чистую процентную маржу (NIM) на уровне около 6%, несмотря на снижающуюся ключевую ставку. По показателю маржинальности банк показывает результаты лучше наших ожиданий", - указывает Жителев.

Также он отмечает, что в марте резко выросла стоимость риска (CoR) - до 2,4%, что может быть связано с выдачей новых займов и начислением дополнительных резервов после аномально низкого CoR в феврале (0,9%).

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги банка и рекомендуем "покупать" с целевой ценой 393 руб. за акцию", - говорится в комментарии инвесткомпании.

