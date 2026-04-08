Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Объем туруслуг в 1-м квартале снизился на 6–18%
Количество трансакций по бронированию отелей в январе-марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД"...
 
Вырастет ли безработица в России
По итогам февраля безработица в России продолжила падать. Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим...
 
Офшорный контроль над бизнесом в РФ упал вдвое
Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% - с $25...
 
08 апреля 2026 года 09:10

Фондовые индексы Азии показывают сильный рост

S&P 500 и Nasdaq выросли во вторник, Dow Jones завершил торги в минусе. Фондовые индексы Азии показывают сильный рост в среду. Нефть рухнула на новости о перемирии между США и Ираном, Brent упала ниже $95 за баррель.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги вторника в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли пятый день подряд.

Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу, попросив его на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

Шариф отметил, что дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

Заявления Шарифа породили надежды на то, что американский президент не исполнит ранее озвученных угроз: Трамп пригрозил Ирану уничтожением его цивилизации, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном до 3:00 мск в среду.

Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоресурсов, усилив опасения относительно разогрева инфляции и ослабив ожидания смягчения Федрезервом денежно-кредитной политики в текущем году.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал во вторник, что война в Иране может привести к ускорению подъема цен в США при одновременном замедлении роста американской экономики. Это поставит Центробанк в затруднительную ситуацию, когда неясно, следует ли повышать базовую процентную ставку для обуздания инфляции, или же снижать ее, чтобы поддержать экономику и рынок труда, отметил он.

В ближайшую пятницу министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. Они дадут представление о том, насколько сильно ближневосточный конфликт успел отразиться на инфляции в Штатах.

В число лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли компании, работающие в сфере страхования здоровья. Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) подорожали на 9,4%, Humana - на 7,9%, CVS Health - на 6,7% на новостях об увеличении Белым домом выплат по программе Medicare.

Котировки производителя полупроводниковой продукции Broadcom (SPB: AVGO) поднялись на 6,2% после сообщений, что он заключил долгосрочное соглашение с компанией Alphabet Inc. (SPB: GOOG) на поставку последней ИИ-чипов и других компонентов. Бумаги Alphabet выросли в цене на 1,8%.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 4,2%. Ранее компания объявила, что присоединится к ИИ-проекту Илона Маска Terafab.

Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряла 2,1% капитализации после публикации Nikkei Asia о том, что производитель смартфонов столкнулся с проблемами при разработке складного устройства, которого уже давно ждут на рынках.

Самое значительное снижение в составе индекса Dow Jones показали Walmart Inc. (SPB: WMT) (на 3,4%), Nike Inc. (SPB: NKE) (на 3%) и Home Depot Inc. (SPB: HD) (-2,4%), в S&P 500 - Axon Enterprise (-9,7%), Trade Desk (-6,8%) и Campbell''s (-5,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,18%, до 46584,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,08% - до 6616,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,1% и закрылся на отметке 22017,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта.

"Сообщается, что Пакистан попросил Иран снять блокировку Ормузского пролива, и, похоже, блокада действительно была снята, - отмечает главный аналитик NLI Research Institute Синго Иде. - Растет надежда, что если ситуация будет развиваться подобным образом и после этих двух недель, это фактически может перерасти в реальное перемирие".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК подскочил на 5,3% - до максимума за месяц.

Лидерами роста выступают компании, связанные с производством чипов и сферой искусственного интеллекта, которые имеют значительные энергетические потребности. При этом дешевеют бумаги представителей нефтедобывающей отрасли и судоходства.

Цена акций Kioxia Holdings увеличилась на 18,8%, Furukawa Electric - на 15,7%, Advantest - на 12,9%, Renesas Electronics - на 11,9%, Tokyo Electron - на 9,7%, SoftBank Group - на 7,2%.

Стоимость Inpex опустилась на 6%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 5,2%, Idemitsu Kosan - на 5%, Nippon Yusen K.K. - на 4,3%, Mitsui O.S.K. Lines - на 4%. Также на 1,6% подешевели бумаги производителя игровых консолей Nintendo.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК увеличился на 2,3%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690), подорожавшие на 9,8%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 8,9%, выпускающей игрушки Pop Mart International Group - на 7,5%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 6,7%.

Между тем стоимость нефтяных компаний CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) опустилась на 3,6% и 2% соответственно, фармацевтических Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical Group - на 3,3% и 3,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК взлетел на 7%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 8,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 15%, автомобильной Hyundai Motor - на 7,7%, сталелитейной Posco - на 5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 7,5%.

Цена бумаг LG Energy Solution снизилась на 1,1%. Производитель аккумуляторов в первом квартале получил операционный убыток в размере 207,8 млрд вон ($138 млн) против операционной прибыли в 374,7 млрд вон годом ранее, согласно предварительной отчетности. Аналитики в среднем прогнозировали убыток на уровне 160 млрд вон, по данным LSEG SmartEstimate.

Австралийский S&P/ASX 200 за день увеличился на 2,6%.

Наиболее значительное повышение показали котировки акций золотодобывающей компании Bellevue Gold (+17,7%) и ритейлера Cettire (+13,3%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,8% и 4,6% соответственно.

Цены на нефть падают более чем на 10% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск снижается на $14,31 (13,1%), до $94,96 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,5 (0,5%), до $109,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) обвалились к этому времени на $16,2 (14,34%), до $96,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,54 (0,5%), до $112,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

"Это хорошее начало, которое может заложить фундамент для долгосрочного открытия пролива, но сторонам еще нужно решить много вопросов", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

"Даже с учетом перемирия, Иран в будущем может чаще угрожать судоходству в Ормузском проливе, и рынок будет учитывать повышенный риск таких угроз в дальнейшем", - предупредил аналитик MST Marquee Сол Кавонич.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


08 апреля 2026 года 14:38
Базовый прогноз для цены нефти Brent на текущий год - $79/барр. - УК "Первая"
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций Группы Позитив вероятна на рубеже 3К26-4К26 - Альфа-банк
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 13:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МДМГ
"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "За последние 12...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 12:52
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 1550 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ. Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений, что позволяет вернуться к...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 12:22
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Группы Позитив
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Группы Позитив", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Результаты эмитента за 2025 год предполагают хорошую динамику по большинству финансовых метрик в наиболее важном с точки зрения сезонности...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 11:52
Акции Норникеля привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ГМК "Норильский никель" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент является бенефициаром роста цен на базовые цветные металлы (никель, медь) и металлы платиновой группы (палладий, платина), занимающие ключевое место в...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 11:29
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Марии Вершининой. Эмитент опубликовал итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2025 год. Кроме того, совет директоров дал рекомендацию общему собранию...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 11:04
Цена нефти может опуститься к $90/барр. - банк "Санкт-Петербург"
тировки нефти марки Brent в целом могут попробовать опуститься к $90 за баррель, но говорить об окончательном разрешении проблем с поставками энергоресурсов пока может быть преждевременно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль может торговаться вблизи 11,40-11,55...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ
декс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом, указывает эксперт в комментарии, основным фактором для российского рынка станет сильное...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 10:30
Рубль утром падает в паре с юанем на фоне обвала цен на нефть
Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль падает на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении ударов США по Ирану.    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 10:20
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815 пунктов на торгах в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, на фоне ралли в металлах инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и флагманов российской цветной...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 10:04
Акции Группы Позитив привлекательны для покупки - "Цифра брокер"
Акции "Группы Позитив" по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. Объем отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и составил 33,6 млрд...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 09:49
Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти, отыгрывая новости о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану
Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала на новостях о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану и подготовке к переговорам сторон по завершению конфликта на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 09:43
Рубль может показать укрепление к юаню в краткосрочной перспективе - ПСБ
Тенденция к постепенному укреплению рубля по отношению к юаню может продолжиться в краткосрочной перспективе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности...    читать дальше
.
08 апреля 2026 года 09:28
Факторы для выхода рынка ОФЗ из боковика уже сформировались - ПСБ
Факторы для выхода рынка рублевых госбумаг из продолжительного "боковика" уже сформировались, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Перемирие на Ближнем Востоке является позитивным фактором для рынка ОФЗ, снижая повышенные...    читать дальше
.
