S&P 500 и Nasdaq выросли во вторник, Dow Jones завершил торги в минусе. Фондовые индексы Азии показывают сильный рост в среду. Нефть рухнула на новости о перемирии между США и Ираном, Brent упала ниже $95 за баррель.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги вторника в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли пятый день подряд.

Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу, попросив его на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

Шариф отметил, что дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

Заявления Шарифа породили надежды на то, что американский президент не исполнит ранее озвученных угроз: Трамп пригрозил Ирану уничтожением его цивилизации, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном до 3:00 мск в среду.

Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоресурсов, усилив опасения относительно разогрева инфляции и ослабив ожидания смягчения Федрезервом денежно-кредитной политики в текущем году.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал во вторник, что война в Иране может привести к ускорению подъема цен в США при одновременном замедлении роста американской экономики. Это поставит Центробанк в затруднительную ситуацию, когда неясно, следует ли повышать базовую процентную ставку для обуздания инфляции, или же снижать ее, чтобы поддержать экономику и рынок труда, отметил он.

В ближайшую пятницу министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. Они дадут представление о том, насколько сильно ближневосточный конфликт успел отразиться на инфляции в Штатах.

В число лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли компании, работающие в сфере страхования здоровья. Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) подорожали на 9,4%, Humana - на 7,9%, CVS Health - на 6,7% на новостях об увеличении Белым домом выплат по программе Medicare.

Котировки производителя полупроводниковой продукции Broadcom (SPB: AVGO) поднялись на 6,2% после сообщений, что он заключил долгосрочное соглашение с компанией Alphabet Inc. (SPB: GOOG) на поставку последней ИИ-чипов и других компонентов. Бумаги Alphabet выросли в цене на 1,8%.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 4,2%. Ранее компания объявила, что присоединится к ИИ-проекту Илона Маска Terafab.

Apple Inc. (SPB: AAPL) потеряла 2,1% капитализации после публикации Nikkei Asia о том, что производитель смартфонов столкнулся с проблемами при разработке складного устройства, которого уже давно ждут на рынках.

Самое значительное снижение в составе индекса Dow Jones показали Walmart Inc. (SPB: WMT) (на 3,4%), Nike Inc. (SPB: NKE) (на 3%) и Home Depot Inc. (SPB: HD) (-2,4%), в S&P 500 - Axon Enterprise (-9,7%), Trade Desk (-6,8%) и Campbell''s (-5,2%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,18%, до 46584,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,08% - до 6616,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,1% и закрылся на отметке 22017,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду на новостях о двухнедельном прекращении ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон относительно условий завершения конфликта.

"Сообщается, что Пакистан попросил Иран снять блокировку Ормузского пролива, и, похоже, блокада действительно была снята, - отмечает главный аналитик NLI Research Institute Синго Иде. - Растет надежда, что если ситуация будет развиваться подобным образом и после этих двух недель, это фактически может перерасти в реальное перемирие".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК подскочил на 5,3% - до максимума за месяц.

Лидерами роста выступают компании, связанные с производством чипов и сферой искусственного интеллекта, которые имеют значительные энергетические потребности. При этом дешевеют бумаги представителей нефтедобывающей отрасли и судоходства.

Цена акций Kioxia Holdings увеличилась на 18,8%, Furukawa Electric - на 15,7%, Advantest - на 12,9%, Renesas Electronics - на 11,9%, Tokyo Electron - на 9,7%, SoftBank Group - на 7,2%.

Стоимость Inpex опустилась на 6%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 5,2%, Idemitsu Kosan - на 5%, Nippon Yusen K.K. - на 4,3%, Mitsui O.S.K. Lines - на 4%. Также на 1,6% подешевели бумаги производителя игровых консолей Nintendo.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК увеличился на 2,3%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690), подорожавшие на 9,8%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 8,9%, выпускающей игрушки Pop Mart International Group - на 7,5%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 6,7%.

Между тем стоимость нефтяных компаний CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) опустилась на 3,6% и 2% соответственно, фармацевтических Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical Group - на 3,3% и 3,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК взлетел на 7%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 8,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 15%, автомобильной Hyundai Motor - на 7,7%, сталелитейной Posco - на 5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 7,5%.

Цена бумаг LG Energy Solution снизилась на 1,1%. Производитель аккумуляторов в первом квартале получил операционный убыток в размере 207,8 млрд вон ($138 млн) против операционной прибыли в 374,7 млрд вон годом ранее, согласно предварительной отчетности. Аналитики в среднем прогнозировали убыток на уровне 160 млрд вон, по данным LSEG SmartEstimate.

Австралийский S&P/ASX 200 за день увеличился на 2,6%.

Наиболее значительное повышение показали котировки акций золотодобывающей компании Bellevue Gold (+17,7%) и ритейлера Cettire (+13,3%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,8% и 4,6% соответственно.

Цены на нефть падают более чем на 10% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск снижается на $14,31 (13,1%), до $94,96 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,5 (0,5%), до $109,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) обвалились к этому времени на $16,2 (14,34%), до $96,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,54 (0,5%), до $112,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

"Это хорошее начало, которое может заложить фундамент для долгосрочного открытия пролива, но сторонам еще нужно решить много вопросов", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

"Даже с учетом перемирия, Иран в будущем может чаще угрожать судоходству в Ормузском проливе, и рынок будет учитывать повышенный риск таких угроз в дальнейшем", - предупредил аналитик MST Marquee Сол Кавонич.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.