Рубль в понедельник подрос в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 6 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4775 руб., что на 2,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 7 апреля на 1 рубль, до 78,7277 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,19 рубля, до 91,0034 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе заметно укрепился к основным мировым валютам: курс китайского юаня опустился до 11,5 рубля (-2,7% за неделю), а курс доллара - до 80,3 рубля (-2,2% за неделю). Одновременно наблюдалось снижение однодневных ставок привлечения в китайских юанях (RUSFARCNY), которые опустились до 5,3%, что говорит об улучшении ситуации с ликвидностью на рынке. Ключевым фактором поддержки национальной валюты стало подтверждение Минфином решения отложить операции в рамках бюджетного правила до 1 июля. Это фактически означает отсутствие покупок иностранной валюты и золота в ФНБ в текущий момент, несмотря на превышение фактической цены нефти над базовым уровнем. В отсутствие прочих значимых факторов роста валютного спроса данное решение формирует устойчивые предпосылки для сохранения крепкого рубля в текущем квартале", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть начали расти вечером в понедельник на сообщениях, что власти Ирана отвергают предложение о перемирии и требуют вместо этого окончательного прекращения военных действий.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,5%, до $109,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,33%, до $111,9 за баррель.

В понедельник иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран через Пакистан передал властям США, что отвергает предложение о временном перемирии и требует окончания войны. Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня.

Переданный властям США ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня содержит 10 пунктов, включая пункты о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, о снятии санкций и о восстановлении поврежденных в ходе атак объектов, пишет IRNA.

Неназванный американский чиновник подтвердил изданию Axios получение иранского ответа, при этом назвав его "максималистским".

В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему остается закрытой, поэтому активность торгов ниже обычной.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 1 базисный пункт, до 14,92% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник, напротив, опустилась на 2 базисных пункта, до 15,01% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,59% и 16,4% годовых.

эб мв