Акции Норникеля подошли к важным долгосрочным поддержкам - "Велес Капитал"

Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой достигли самого низкого значения с декабря 2025 года 133,34 руб., - отмечает эксперт. - Котировки в апреле пытаются отступить от локального минимума и удержать в том числе долгосрочный бычий тренд, линия которого проходит в районе 132 руб. Способность удержать ближайшие важные поддержки 129,50 руб. и 132 руб. даст котировкам хороший шанс развить рост с ближайшими целями 142 руб., 145 руб. и 150 руб. Выше 150 руб. возрастут шансы ускорения среднесрочного восходящего движения".

Аналитик напоминает, что во 2К2026 года "Норникель" может возобновить дивидендные выплаты, размер которых по итогам 2025 года может составить до 7,5 руб на бумагу.

"Наши фундаментальная рекомендация для акций "Норникеля" - "покупать" с целевой ценой 201 руб., - подчеркивает Кожухова. - В текущем году мы ожидаем существенного улучшения финансовых результатов компании на фоне роста мировых цен на металлы".

