Мнения аналитиков
Акции Норникеля подошли к важным долгосрочным поддержкам - "Велес Капитал"
Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с, квота РФ вырастет на 62 тыс. б/с
06 апреля 2026 года 19:03
Акции Норникеля подошли к важным долгосрочным поддержкам - "Велес Капитал"
Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой достигли самого низкого значения с декабря 2025 года 133,34 руб., - отмечает эксперт. - Котировки в апреле пытаются отступить от локального минимума и удержать в том числе долгосрочный бычий тренд, линия которого проходит в районе 132 руб. Способность удержать ближайшие важные поддержки 129,50 руб. и 132 руб. даст котировкам хороший шанс развить рост с ближайшими целями 142 руб., 145 руб. и 150 руб. Выше 150 руб. возрастут шансы ускорения среднесрочного восходящего движения". Аналитик напоминает, что во 2К2026 года "Норникель" может возобновить дивидендные выплаты, размер которых по итогам 2025 года может составить до 7,5 руб на бумагу. "Наши фундаментальная рекомендация для акций "Норникеля" - "покупать" с целевой ценой 201 руб., - подчеркивает Кожухова. - В текущем году мы ожидаем существенного улучшения финансовых результатов компании на фоне роста мировых цен на металлы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
06 апреля 2026 года 19:33
Рынок акций РФ начал неделю с роста до 2785п по индексу МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников
Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на бумагах металлургов и нефтяников на фоне подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся в район $110 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся до 2785 пунктов после утреннего локального тестирования поддержки 2750 пунктов. читать дальше
.06 апреля 2026 года 19:14
Москва. 6 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4775 руб., что на 2,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта. читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:39
Вероятно умеренное укрепление рубля на текущей неделе в рамках торгового диапазона 77-80 руб./$1 и 11,2-11,6 руб./юань., прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Цены на нефть остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность укрепления рубля в... читать дальше
.06 апреля 2026 года 18:07
Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. "Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:35
Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Над... читать дальше
.06 апреля 2026 года 17:02
Курс валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) к концу текущего месяца может составить 80-81 руб./$1, полагают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. Эксперты отмечают, что для валютного рынка главные факторы - публикация уточненных... читать дальше
.06 апреля 2026 года 16:30
Курс пары доллар/рубль может сохранять устойчивость вблизи уровня в 80 руб./$1 в перспективе II квартала 2026 года - высокие цены на нефть способствуют росту экспортной выручки компаний нефтегазового сектора, компенсируя выпавшие с внутреннего рынка объемы операций в рамках бюджетного правила,... читать дальше
.06 апреля 2026 года 16:02
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), МКПАО "Озон" и АФК "Система" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции НЛМК уже две недели торгуются у трехлетних минимумов в районе 95 руб. за штуку, безуспешно пытаясь преодолеть этот уровень... читать дальше
.06 апреля 2026 года 15:30
Москва. 6 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,456 руб., что на 4,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта. читать дальше
.06 апреля 2026 года 15:27
Акции МКПАО "Яндекс" являются очевидными фаворитами в технологическом секторе российского рынка на фоне перспектив развития в сочетании с крайне привлекательными мультипликаторами, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент планирует начать коммерциализацию роботизированных... читать дальше
.06 апреля 2026 года 15:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ИКС 5" и "Яндекса" обладают драйверами роста в перспективе 2К26, говорится в стратегии аналитиков "Цифра брокер" на текущий квартал. По их мнению, фактор ближневосточного конфликта формирует благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. В то же время... читать дальше
.06 апреля 2026 года 14:36
Акции ПАО "Группа Позитив" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 28,08 рубля на одну акцию (потенциальная доходность около 2,6%), отмечается в... читать дальше
.06 апреля 2026 года 14:10
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" на 2 квартал 2026 года. "Экономическая активность в России замедляется по широкому спектру отраслей, индикаторы бизнес-климата ухудшаются... читать дальше
.06 апреля 2026 года 13:44
Акции ПАО "Базис" сохраняют большой потенциал роста и могут вернуться со временем к февральским максимумам, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Ближайшим событием для компании может стать публикация в мае результатов за 1К26, вместе... читать дальше
.06 апреля 2026 года 13:14
"Финам" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Фикс Прайс" и целевую цену на уровне 1,035 руб., что предполагает потенциал роста на 56%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. СД "Фикс Прайса" рекомендовал выплатить 0,11 руб. на акцию в качестве дивидендов. Доходность выплаты может... читать дальше
