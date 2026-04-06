"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Фикс Прайса

"Финам" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Фикс Прайс" и целевую цену на уровне 1,035 руб., что предполагает потенциал роста на 56%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

СД "Фикс Прайса" рекомендовал выплатить 0,11 руб. на акцию в качестве дивидендов. Доходность выплаты может составить 16,5%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 19 мая. Формально дивиденды выплачиваются за 1-й квартал 2026 года, но фактически средства преимущественно распределяются исходя из результатов за 2025 год, отмечает эксперт.

"Размер выплат соответствует почти всей прибыли "Фикс Прайса" за 2025 год и при этом покрывается свободным денежным потоком, - указывает Кауфман. - На данный момент у нас положительный взгляд на акции "Фикс Прайс" - компания имеет высокую для рынка дивидендную доходность и выделяется низкой оценкой по мультипликаторам. Сейчас ключевым фактором в инвестиционном кейсе ретейлера является динамика LFL-показателей".

Аналитик напоминает, что в последние кварталы трафик у компании снижался, а средний чек рос медленнее инфляции. Если менеджменту удастся хотя бы частично переломить данный негативный тренд, то можно ожидать привлекательных дивидендных выплат и по итогам 2026 год, считает Кауфман.

