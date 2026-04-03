Рынок акций на неделе просел к нижней границе коридора 2750-2800п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на минувшей неделе сохранил волатильность и низкую активность торгов в условиях смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти на надеждах на завершение военной операции США в Иране, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию и данных Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи за неделею опустился к нижней границе торгового диапазона 2750-2800 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности.

В период с 30 марта по 3 апреля индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 2760,7 пункта, индекс РТС подрос на 0,7% и достиг 1090,79 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за этот период подешевел на 4,7%, до $109,03 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 1,42 рубля, до 79,73 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста индексов на фоне подъема металлов и высокой нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил основную сессию выше 2800 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. Лидерами роста выступили акции "Татнефти" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,8%, до 3,16 рубля), "Русала" (+2%), но просели бумаги "Полюса" (-2,6%), "АЛРОСА" (-1,6%).

Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,3214 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2026 г.

Завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminium (EGA, крупнейший производитель алюминия в ОАЭ) получил значительный ущерб в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа (KEZAD) в Абу-Даби в субботу утром, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью программе "Вести", что у США есть рычаги влияния на Киев, и Москва призывает воспользоваться ими с целью исполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке содержит нереалистичные требования, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира".

Июньские фьючерсы на нефть Brent в начале недели выросли до $107,5 за баррель (+2%).

Во вторник рынок акций РФ снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности. Лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (-2,3%), "Татнефти" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%).

В России принимаются все меры для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе порта Усть-Луга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем временем президент США Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме. Неделей ранее, 26 марта, Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

Военные действия в регионе продолжаются пятую неделю подряд, и признаков деэскалации пока нет. Сообщение The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном, привело к краткосрочному снижению цен на нефть во вторник, однако далее рынок возобновил рост.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщила WSJ со ссылкой на чиновников администрации.

Нефть Brent завершила март рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала месяца она подорожала более чем на 60%. Стоимость WTI в марте поднялась на 56% - это максимальный месячный рост с мая 2020 года.

Во вторник произошло возгорание в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-5%), причиной стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба предприятия. Впоследствии пожар на территории "Нижнекамскнефтехима" был локализован, происшествие привело к гибели двух человек, еще 72 пострадали. "Основные производственные узлы "Нижнекамскнефтехима" не затронуты и продолжают работу", - подчеркнула компания.

Компания ПАО "Инарктика" (-4,8%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, завершила 2025 год по МСФО с чистым убытком в 2,2 млрд рублей против 7,8 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году. Чистый долг на конец 2025 года составил 13,8 млрд рублей, увеличившись на 9%.

ПАО "ФСК-Россети" (+5,5%) по итогам 2025 года получило прибыль по МСФО в размере 203,38 млрд руб. после убытка в размере 116,86 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (+0,7%) по МСФО в 2025 году увеличилась на 7%, до 40,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,5%, до 76,5 млрд руб.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, роста металлов и просевшей нефти (июньский фьючерс на Brent откатился ниже $102 за баррель) на фоне заявлений властей США о планах завершения конфликта с Ираном; сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля стабилизировался в районе 2775 пунктов. Лидерами снижения выступили акции "Роснефти" (-3,9%), ПАО "Южуралзолото" (-3,4%), "Татнефти" (-2,3%), но подорожали бумаги "Эн+ груп" (+3,8%), "Полюса" (+2,9%), "Группы компаний ПИК" (+2,6%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2025 году составила 293 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 292 млрд руб. В 2024 году чистая прибыль компании составляла 1,084 трлн руб.

Менеджмент "Аэрофлота" (+1,2%, до 47,95 рубля) будет рекомендовать совету директоров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года, заявил глава компании Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24". Дивполитика "Аэрофлота" предполагает выплату в размере 50% годовой скорректированной чистой прибыли, которая в 2025 года снизилась на 65%, до 22,6 млрд руб.

Набсовет "Московской биржи" (+0,5%) вечером во вторник утвердил финальную рекомендацию годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила торговая площадка. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 44,5 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2025 год (прибыль в прошлом году сократилась на 25%, до 59,4 млрд рублей).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что США достигли своей цели в конфликте с Ираном и планируют завершить его в течение двух или трех недель. По его словам, Иран все еще сможет достичь соглашения с Вашингтоном в течение этого периода времени. Он также подчеркнул, что другие страны сами должны решать вопрос о будущем судоходства в Ормузском проливе.

Позже в среду Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что иранские власти обратились к Вашингтону с предложением ввести режим прекращения огня, то Штаты "рассмотрят эту тему, когда Ормузский пролив будет открыт".

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что "нелепые" заявления президента США не заставят Иран открыть Ормузский пролив для недружественных стран, сообщили в среду ближневосточные СМИ. В иранском МИДе назвали утверждения Трампа о том, что Тегеран просил Вашингтон прекратить огонь, "лживыми и безосновательными".

Чистая прибыль "Газпром нефти" (-0,7%) в 2025 году по РСБУ составила 281,83 млрд рублей по сравнению с 431,97 млрд рублей годом ранее (в 1,5 раза меньше), говорится в отчете компании.

В четверг рынок акций РФ сохранил консолидационный настрой на фоне разнополярных факторов - подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся к $107,5 за баррель) после заявлений президента США Трампа о вероятном продолжении атак на инфраструктуру Ирана, снижения металлов и мировых фондовых площадок, а также данных Росстата о замедлении инфляции в России. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2775 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 24 по 30 марта составила 0,17% после 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней). Исходя из данных за 30 дней марта этого и прошлого (среднесуточных данных за 30 дней 2025 года) годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 марта составила 5,86% после 5,91% на конец февраля. Точные показатели на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Трамп в своем обращении к нации выразил мнение, что военная операция против Ирана близка к завершению, но продлится еще две-три недели, причем в это время США будут наносить удары по Ирану "чрезвычайно сильно".

Трамп вновь заявил о готовности нанести удары по объектам иранской энергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов. Также Трамп предупредил, что может нанести удары и по нефтяным объектам Ирана.

Американские СМИ скептически восприняли сделанные Трампом заявления. Так, The New York Times сочла его обращение к нации компиляцией мыслей, и так неоднократно выраженных президентом за последние недели в соцсети Truth Social.

Законодатели США по-разному отреагировали на речь Трампа, посвященную ситуации с Ираном: демократы и некоторые бывшие сторонники президента раскритиковали ее, а основная часть республиканцев и госсекретарь Марко Рубио положительно оценили послание.

Сдерживающим рост нефти фактором стали новости о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывают протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское госагентство IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась в район $110 за баррель на заявлениях Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном - это усилило опасения трейдеров относительно продолжительного сохранения перебоев в поставках нефти.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (-1,9%) в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,4 раза к уровню 2024 года - до 1,56 млрд рублей, говорится в отчетности компании. ПАО "РусГидро" (-0,4%) не будет платить дивиденды, пока не стабилизируется финансово-экономическое состояние компании, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Энергопром-26". ПАО "Мостотрест" (+3,4%) в 2025 году получило 89 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 546 млн руб. прибыли за 2024 год, говорится в отчетности компании.

Выручка ПАО "Группа Астра" (+1,4%, до 254,7 рубля) по итогам 2025 года выросла на 18% и составила 20,36 млрд рублей. Это немногим выше консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий шести инвесткомпаний и банков - 19,69 млрд рублей. Чистая прибыль компании сохранилась на уровне 2024 года и составила 6 млрд рублей, а показатель NIC (скорректированная чистая прибыль за вычетом капитализированных затрат, является базой для расчета размера дивидендов) уменьшился на 19%, до 3,92 млрд рублей.

Менеджмент "Группы Астра" планирует рекомендовать совету директоров компании направить на выплату дивидендов за 2025 год не менее 25% от NIC, сообщила компания. В декабре 2024 года совет директоров группы утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от NIC вместо 50% ранее.

В пятницу рынок акций утром подрос, отыгрывая подорожавшую накануне вечером нефть (июньский фьючерс на Brent превысил $109 за баррель) на заявлениях Трампа по Ирану, но далее спрос на бумаги иссяк. Индекс МосБиржи на утренней сессии поднимался в район 2790 пунктов за счет закрытия части "коротких" позиций игроками, но днем вернулись продажи в преддверии выходных и в отсутствие основных внешних ориентиров - в пятницу не работали биржи Гонконга, Австралии, Великобритании, Европы и США по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница). В итоге индекс МосБиржи к концу дня опустился к 2760 пунктам.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+6%, до 525,1 рубля) на новостях, что цена оферты "Недвижимых активов" миноритариям "ПИКа" составила 551,4 рубля за бумагу. Оферта распространяется на 15,12% акций "ПИКа", оставшиеся 84,88% уже принадлежат компании "Недвижимые активы" и аффилированным с ней лицам.

В период с 30 марта по 3 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Южуралзолото" (-11%), ПАО "Европлан" (-8%), ПАО "Инарктика" (-7%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Волга" (+15%), ПАО "Россети Центр" (+10%), ВТБ (+10%).

Рынок акций РФ до конца первой декады апреля может сохранить волатильную консолидацию, отыгрывая динамику товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке; повлиять на настроения инвесторов могут ожидаемые новости относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 1040-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".