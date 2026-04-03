Инвестбанк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до 7200п

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков.

"Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски уже отразились в котировках. Повышаем прогнозы по средневзвешенной прибыли на акцию компаний, чьи бумаги входят в S&P 500, с $289 до $320 на 2026 год и с $309 до $348 на 2027 года. Соответственно, целевое значение индекса вырастает до 7200 пунктов", - пишут эксперты.

