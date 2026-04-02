Рубль в четверг подрос в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 2 апреля. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 6,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 3 апреля на 29,02 копейки, до 80,3332 руб./$1, и уменьшил курс евро на 71,17 копейки, до 92,7326 руб./EUR1.

"На валютном рынке обороты торгов сегодня невысокие. Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана. Снижение однодневных юаневых ставок и заметный рост цен на нефть поддерживают национальную валюту. В этих условиях ожидаем укрепление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Банк России объявил о начале публикации вмененной ставки валютного свопа овернайт в юанях. Новый показатель рассчитывается по рабочим дням как средневзвешенное значение по валютному объему среди валютных ставок индивидуальных фактических сделок в биржевом и внебиржевом сегментах российского рынка, исходя из условия безарбитражности, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России пояснил, что заинтересованность в данном показателе в том числе связана с большей ликвидностью на рынке валютных свопов.

"Этот индикатор разработан в связи с потребностью пользователей в дополнительном показателе стоимости юаней на российском рынке. До настоящего времени использовался только рынок РЕПО для расчета показателя RUSFAR CNY, который администрирует ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Благодаря новому индикатору расширяется перечень сегментов рынка, на которых рассчитывается вмененная доходность", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Ставка ЦБ РФ валютного свопа овернайт в юанях за 1 апреля составляла 4,12%, 31 марта - 3,85% после 5,58% за 30 марта. В первый день расчета нового показателя, который пришелся на 24 марта, ставка составляла 11,23%.

Инфляция в РФ с 24 по 30 марта составила 0,17% после 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 30 марта составил 0,58%, с начала года - 2,95%.

Исходя из данных за 30 дней марта этого и прошлого (среднесуточных данных за 30 дней 2025 года) годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 марта составила 5,86% после 5,91% на конец февраля. Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Цены на нефть немного опустились с внутридневных максимумов на торгах в четверг после появления информации о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывают протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское госагентство IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $107,7 за баррель, что на 6,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 11,41%, до $111,55 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $109,74 за баррель, WTI - до $113,97 за баррель. Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно продолжительного сохранения перебоев в поставках нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 2 базисных пункта, до 14,89% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг, напротив, уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,07%, 15,63% и 16,45% годовых соответственно.

