Акции МТС, Промомеда и Циана могут показать в апреле опережающую рынок динамику - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "МТС", ПАО "Промомед" и МКПАО "Циан" могут показать в апреле опережающую рынок динамику, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России, сезон отчетностей за 2025 год и стартовавший весенне-летний дивидендный период могут дать импульс котировкам акций компаний на Мосбирже в апреле, - пишут эксперты в комментарии. - Три эмитента, акции которых могут показать результаты выше других, - "МТС", "Промомед" и "Циан".

Аналитики сервиса ожидают ожидают роста акций "МТС" на фоне потенциально высокой дивидендной доходности (15,7% к цене на 30 марта 2026 года) и прогнозов дальнейшего снижения ключевой ставки.

В свою очередь, росту котировок акций "Промомеда" будут способствовать публикация финальных результатов и день инвестора 920-21 апреля), где могут быть подтверждены сильные результаты за 2025 год.

"Бизнес компании демонстрирует самые высокие ожидаемые темпы роста выручки на российском рынке, при этом текущая оценка EV/EBITDA на уровне 4,0х подразумевает дисконт как к акциям роста (медиана - 6,4х), так и к компаниям секторов фармацевтики и здравоохранения (медиана - 5,0х)", - пишут стратеги сервиса.

Росту акций "Циана", по их мнению, поспособствует свежий финансовый отчет компании, согласно которому "Циан" в 2025 году нарастил выручку и чистую прибыль на 16,7% г/г и 16,2% г/г соответственно.

"Также компания таргетировала ускорение роста выручки в 2026 году до 17-22% за счет фокуса на прибыльном росте и операционной эффективности, - указывают эксперты. - Ожидаемый рост EBITDA и потенциальная дивдоходность (11-12% на следующие 12 месяцев к цене на 30 марта 2026 года) делают "Циан" привлекательной ставкой на восстановление рынка недвижимости".

