Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Доля ликвидных активов ФНБ сократилась до 30,5%
Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (средства, размещенные на счетах в Банке России) в 2025 году продолжила снижаться, сократившись до 30,5% с 32,1% от общего объема годом ранее, свидетельствуют данные оперативного доклада...
 
Ряд ресторанов и кафе до конца года освободят от НДС
Правительство одобрило законопроект, который временно освобождает часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС. Об этом "Известиям" сообщил источник в кабмине. Документ (есть в распоряжении редакции) 30 марта рассмотрела правкомиссия по...
 
Число интернет-заказов сокращает рост
В 2025 году российские потребители сделали в интернете 8,3 млрд заказов, что на 24% больше год к году, следует из данных, предоставленных "Коммерсанту" Data Insight. Рост оказался минимальным за последние восемь лет. Умеренное снижение темпов роста...
 
31 марта 2026 года 10:25

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 31 марта. Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,732 руб. (-2,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань пока остается актуальным для курса валютной пары юань/рубль, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, в ближайшие сессии диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для китайской валюты. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, что снизит поддержку рубля со стороны экспортеров, стабилизации курса будет способствовать постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту в условиях все еще слабой активности импортеров, прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и снижения дефицита юаневой ликвидности, - пишет эксперт. - При этом продление паузы в операциях по бюджетному правилу до 1 июля, учитывая текущие цены на нефть, выступит фактором в пользу рубля, что на горизонте до конца апреля может привести к отступлению к нижней границе данного коридора".

Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля приостанавливается действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния. Эти пункты устанавливают, как определяется объем покупки или продажи валюты и золота, а также каким образом осуществляются эти операции.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство отмечает, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал о предложении продлить приостановку операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила до лета.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, он заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Министр объяснил это решение тем, что нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились. "Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента прояснения ситуации", - сообщил он.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие годы. По крайней мере, есть такое предложение Минфина", - сказал он. По его словам, ведомство видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном. Тот заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $113,29 за баррель, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1%, до $102,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,25%, до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.


