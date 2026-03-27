"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций Ленты

"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Лента", учитывая устойчивое улучшение долговых метрик и высокую операционную эффективность бизнеса, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент продемонстрировал рост финансовых показателей по итогам 2025 года, чему способствовало расширение торговых площадей и повышение LFL-продаж, констатируют эксперты.

Показатель EBITDA вырос на 22,8%, составив 83,7 млрд руб., при этом ключевым фактором инвестиционной привлекательности остается низкий уровень долговой нагрузки, отмечают в инвесткомпании: соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до комфортных 0,6x.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента, учитывая устойчивое улучшение долговых метрик и высокую операционную эффективность бизнеса", - пишут аналитики.

