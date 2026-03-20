Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" c прогнозной стоимостью на уровне 1,5 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО.

Представленная отчетность демонстрирует сильный рост финансовых показателей ключевых сегментов, при этом долг также увеличился - на 35,1% (до 808 млрд руб.) на фоне масштабной инвестиционной программы нового строительства, отмечают аналитики.

Выручка компании составила 744 млрд руб. (+15,7%), EBITDA - 220 млрд руб. (+45,7%; рентабельность - 29,5%), чистая прибыль - 119 млрд руб.

"Чистая прибыль, как мы и ожидали, вышла из отрицательной зоны и даже превысила наш прогноз в полтора раза. Остальные показатели укладываются в рамки наших ожиданий. Значительный рост чистой прибыли обусловлен ростом операционной прибыли в восемнадцать раз и в большей степени - корректировкой завышенного обесценения активов (+44 млрд руб.) в прошлом периоде, - пишут эксперты "Эйлера". - Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" c прогнозной ценой на двенадцать месяцев в 1,5 руб./акцию".

