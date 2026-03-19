Рубль в четверг существенно подешевел, обновил минимум с февраля 2025г в паре с юанем

Москва. 19 марта. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,47 руб., что на 28,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань рос до 12,65 руб. впервые с 12 февраля 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 20 марта на 1,712 рубля, до 84,8379 руб./$1, и поднял курс евро на 2,25 рубля, до 96,9155 руб./EUR1.

"В последние дни на валютном рынке обороты торгов и волатильность курса рубля заметно возросли. Несмотря на стремительный взлет цен на нефть, девальвация рубля ускорилась. По отношению к юаню национальная валюта за неделю дешевела на 10% и на торгах в четверг на рынке достигала уровня 12,65. Объясняется это сокращением продаж валюты Банком России и дефицитом юаневой ликвидности. Однодневные юаневые ставки выше рублевых, тем самым они также повышают привлекательность валютных позиций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Ослабление рубля может быть обусловлено сочетанием сразу нескольких факторов, к которым можно отнести дефицит предложения валюты на фоне прекращения Минфином операций в рамках бюджетного правила, потенциальный пересмотр в сторону понижения цены отсечения по бюджетному правилу, сворачивание операций carry trade (сделок, направленных на получение дохода от разницы в процентных ставках) на фоне повышения процентных ставок по операциям своп с китайскими юанями, а также в некоторой степени ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 20 марта 2026 года. Из приведенных выше факторов наибольшее давление на рубль, возможно, оказывает неопределенность в связи с потенциальным пересмотром цены отсечения. Если цена отсечения будет понижена до $55 за баррель российской нефти Urals, Минфин станет покупать валюту на рынке в объеме 18,4 млрд рублей в сутки, учитывая текущие котировки Urals выше $100 за баррель, а при цене отсечения на уровне $45 объем покупок составит уже 23,7 млрд рублей в сутки. Очевидно, что Минфин будет выступать покупателем валюты даже при неизменной цене отсечения ($59 за баррель), тем не менее, неопределенность относительно фактического объема покупок может оказывать давление на рынок. Другим сильным фактором давления сейчас выступает приостановка продаж валюты Минфином, что спровоцировало дефицит предложения китайских юаней на рынке. Это, в свою очередь, привело к росту процентных ставок по операциям своп в китайских юанях до 20,81% в среду, что соответствует максимальным значениям этого индикатора с конца 2025 года. Ставки по юаням в итоге сильно превысили процентные ставки денежного рынка по рублям (14,8% в среду), нивелировав возможную выгоду от продажи юаней для покупки рублей под размещение по более высокой ставке. Еще в начале года ставка по юаням находилась вблизи нулевых значений, т.е. было выгодно занимать в юанях для последующей их конвертации в рубли под размещение по более высокой ставке. Теперь ситуация изменилась в обратную сторону, что могло вызвать сворачивание операций carry trade, провоцируя дополнительный спрос на валюту", - сказал "Интерфаксу" аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Регулятор не раз отмечал, что динамика этих показателей также учитывается при принятии решения по ставке. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15%. Некоторые эксперты допускают и более широкий шаг - понижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

Цены на нефть замедлили рост вечером в четверг, однако нефть по-прежнему дорожает на сообщениях о новых иранских атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 2,81%, до $110,38 за баррель. Ранее в ходе торгов цена поднималась выше $119 за баррель впервые с 9 марта. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,62%, до $98,89 за баррель.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI достиг максимума за 11 лет, поскольку США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Между тем давление на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду осталась на прежнем уровне - 14,76% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг опустились на 2 базисных пункта и составили 15,27% и 15,8% соответственно, версия на срок 6 месяцев понизилась на 1 базисный пункт - до 16,62% годовых.