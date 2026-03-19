Мнения аналитиков
Рынок акций РФ завершил день снижением индексов из-за забуксовавшей в росте нефти и упавших металлов
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Инфляционные ожидания населения РФ в марте выросли до 13,4%
Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до...
 
Рынок компьютеров в РФ упал на 25-30%
В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд руб., подсчитали для "Ведомостей" аналитики компании...
 
Названы профессии с самыми растущими зарплатами
Доходы россиян в прошлом году росли неравномерно - в одних профессиях медианные зарплаты увеличилась более чем на 30%, в других - осталась на том же уровне или даже снизилась. При этом компании продолжают делать ставку на удержание критически важных...
 
19 марта 2026 года 19:40

Рынок акций РФ завершил день снижением индексов из-за забуксовавшей в росте нефти и упавших металлов

Москва. 19 марта. Российский рынок акций завершил основных торги в четверг снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $111 за баррель после локального взлета выше $118 за баррель) и упавших металлов, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2868,99 пункта (-0,1%, максимум дня - 2892,95 пункта), индекс РТС на фоне ослабления рубля упал до 1065,32 пункта (-2,1%); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-4,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составил 84,8379 руб. (+1,71 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,3%), "Озона" (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%, до 3326 рублей), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" в IV квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящаяся на акционеров без учета неконтрольной доли участия и эффектов инвестиций в "Яндекс") по МСФО на 41,3% - до 54,4 млрд рублей по сравнению с 38,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении группы. В 2025 году операционная чистая прибыль выросла на 42,5% - до 174,4 млрд рублей.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост операционной чистой прибыли в 2025 году на 38,7% - до 169,8 млрд рублей, в IV квартале - на 29,1% - до 49,7 млрд рублей.

Совет директоров "Т-Технологии" рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 45 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 год, таким образом, достигнет 149 рублей, что на 20% выше, чем за 2024 год, и означает распределение 23% прибыли за год, сообщил глава совета директоров группы Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы").

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,3%) 19 марта даст рекомендации по размеру дивидендов за 2025 год, говорится в сообщении кредитной организации.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

В Кремле надеются, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины будет проведен, как только будут согласованы графики всех трех сторон, и в первую очередь американской.

"Это ситуативная пауза по понятным причинам. Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, как долго может продлиться пауза в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.

Также Песков заявил, что Россия наравне со всем миром переживает последствия дестабилизации мировых энергетических рынков в результате военных ударов по Ирану. Песков отметил, что Россия уже давно на различных уровнях, в том числе высшем, предупреждала о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рост нефти к вечеру замедлился, что спровоцировало локальную фиксацию прибыли по российским нефтяным бумагам, но раллирует газ в Европе (на хабе TTF в Нидерландах цены выросли на 14%, а в моменте взлетали на 35%, до $891 за 1 тыс. куб. м), что поддерживает спрос на бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпрома". В итоге на рынке по-прежнему наблюдалась высокая волатильность, а индексы растеряли весь дневной прирост.

Со вторника стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent удерживается выше $100 за баррель, причем российские поставки в Индию осуществляются с премией к цене (около $5 к Brent), а не дисконтом, как раньше. Перспективы урегулирования ближневосточного кризиса при этом неясны, что в целом является положительным фактором для российских экспортоориентированных компаний, в том числе ненефтяного сектора (например, "Фосагро"). В пользу экспортных компаний работает также ослабление рубля - официальный курс ЦБ, установленный с пятницы, превысил 84,8 руб./$1. Юань поднимался выше 12,5 руб. впервые с середины февраля прошлого года. В мирных переговорах по украинскому урегулированию продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, отметил Алексеев.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также констатирует, что рынок акций провел еще одну торговую сессию без выраженно направленного тренда. Индекс МосБиржи в моменте был в непосредственной близости от 2900 пунктов - благоприятное сочетание дорожающей нефти и слабого рубля поддерживало спрос на акции экспортеров. Продолжили ралли акции "Фосагро" - блокировка Ормузского пролива обострила ситуацию с поставками удобрений, а снижение рубля еще больше усилило интерес к этим бумагам. Нефть Brent в течение дня откатилась от вершин у $120, что пригасило и динамику нефтяных "фишек".

Выраженная слабость рубля сейчас может трактоваться не только как фактор позитивной переоценки бумаг экспортеров, но и как значимый проинфляционный момент, способный привести к более сдержанному снижению ключевой ставки ЦБ. Вышедший накануне релиз Росстата показал незначительное ускорение годовой инфляции на 16 марта с 5,88% до 5,91%, а инфляционные ожидания в этом месяце выросли до 13,4% с 13,1%. Кроме того, по-прежнему нет ясности с продолжением переговоров по Украине.

Мировые рынки подавлены ростом эскалации на Ближнем Востоке и экстремальным повышением цен на сырье. ВТО ухудшила прогноз по росту мирового ВВП с 2,8% до 2,5% из-за ценового шока на рынке энергоресурсов. ФРС ожидаемо сохранила ставку без изменений, при этом спрогнозировав лишь одно снижение в этом году. ЕЦБ также не стал менять ставки, но отметил большие инфляционные риски и высокую неопределенность, отметил эксперт.

В пятницу с базовой кредитной ставкой определится Народный банк Китая, а Банк России при обсуждении решения по ставке намерен отдельно рассмотреть изменение параметров бюджетного правила. Несмотря на девальвационный риск у регулятора есть пространство для продолжения осторожного снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 15% годовых. Прогноз по индексу МосБиржи на конец недели - колебания в коридоре 2800-2900 пунктов, заключил Шепелев.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что главным драйвером роста нефти и газа остается военная эскалация в Персидском заливе: удары по газовому месторождению "Южный Парс" и ответные угрозы Тегерана в адрес Катара создают риск долгосрочного дефицита сырья.

Для российского рынка это неоднозначная ситуация: с одной стороны, дорогая нефть поддерживает доходы экспортеров и бюджета, с другой - инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%. Текущая геополитическая эскалация на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива выступает негативным фактором для российской экономики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 15%), как этого ожидает большинство экспертов, однако усиление инфляционных рисков, в том числе в РФ, может способствовать ужесточению тона регулятора на ближайшие заседания и тем самым в моменте поддержать рубль. ЦБ также рассмотрит корректировку бюджетного правила и может пойти на снижение цены отсечения нефти, что негативно для рубля.

Также не исключено, что российская валюта после нескольких дней снижения во многом уже отыграла потенциальные "медвежьи" факторы и в пятницу по факту объявления решений ЦБ скорректируется вверх. Динамика также будет зависеть от фактических параметров изменения монетарной и бюджетной политики.

На рынке акций бумаги производителей угля, удобрений, нефти и газа растут в условиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий увеличения поставок ресурсов из России. Акции металлургических компаний скорректировались вниз вместе с ценами на металлы. Котировки алюминия, в частности, в условиях сильного доллара и фиксации прибыли откатились ниже $3260 за тонну, а золота - опустились к $4620 за унцию.

Западные фондовые площадки в четверг оставались в стадии ухода от риска. Ключевые финансовые регуляторы на этой неделе ожидаемо ужесточили свою риторику в условиях инфляционных рисков, что остается одним из "медвежьих" факторов для акций. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии проявили слабость, не получив поддержки от ожиданий пятничного заседания ЦБ и возможного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Российский регулятор при принятии решения также может учесть потенциальный рост стоимости импорта и инфляции в стране и занять более осторожную позицию в отношении дальнейшего смягчения политики, что, впрочем, было бы умеренно позитивно для рубля, полагает Кожухова.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи заметно отстает в росте от нефти из-за недостатка свободных денег, поскольку основные доли инвестиционных портфелей продолжают оставаться в консервативных инструментах.

Данные Росстата по инфляции не очень порадовали: с одной стороны, недельная инфляция по 10 марта составила всего на 0,08% против 0,11% неделей ранее, с другой - годовая ускорила рост с 5,88% до 5,91%. Инфляционные ожидания населения в марте выросли с 13,1% до 13,4%, а наблюдаемая инфляция - с 14,5% до 15,6%. Эти данные говорят против снижения ставки ЦБ, однако рост нефти и ожидания резкого увеличения притока валютной выручки, что через курс рубля позитивно отразится на росте цен, нивелируют эти опасения. При такой нефти, скорее всего, ЦБ все-таки решится на снижение ставки на 0,5 п.п. Однако намного большее значение для рынка будет иметь не сам размер изменения ставки, а риторика регулятора, полагает Соколов.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), минусуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,8-2,5%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Федеральная резервная система накануне ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Также ожидаемо не стали менять ключевые ставки Банк Англии (3,75% годовых) и Европейский ЦБ (2-2,4% годовых). ЕЦБ при этом повысил прогноз инфляции в 2026 году до 2,6% с прежней оценки в 1,9% в связи с возросшими рисками инфляции из-за ближневосточного конфликта; также регулятор понизил прогнозную оценку роста ВВП до 0,9% с 1,2%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены замедлили рост, подогретый ранее ударами Ирана по объектам энергетической инфраструктуры стран Персидского залива; цена фьючерса на Brent днем локально поднималась выше $118,7 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $110,88 за баррель (+3,3% и +3,8% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $100,69 за баррель (+4,6% и +0,1% накануне).

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило в официальном аккаунте в соцсети Х, что беспилотник ударил по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники о приостановке погрузки нефти в Янбу.

Ранее в четверг госинформагентство Кувейта сообщило об атаках беспилотников на два НПЗ Kuwait Petroleum, вызвавших пожар на обоих объектах.

Накануне QatarEnergy объявила, что ракетная атака на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа, нанесла "серьезный ущерб" предприятию.

Власти ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

В среду стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились в четверг акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,7% и -5,6% "префы"), "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-4,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,8% и -6,5% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,5%).

Выросли в четверг акции ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (+21,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,8% и +9,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+9,1%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+7,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 115,23 млрд рублей (из них 17,69 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 13,55 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,54 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

