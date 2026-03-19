Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Финансовые результаты эмитента за 2025 год свидетельствуют о том, что показатели выручки и скорректированной EBITDA в 4К25 оказались лучше ожиданий, констатирует эксперт.

"В частности, скорректированный показатель EBITDA за квартал оказался на 33% выше нашей оценки и на 17% лучше консенсус-прогноза. Рост выручки в ключевом для компании сегменте "Социальные платформы и медиаконтент" оказался умеренным, что отражает уменьшение спроса на рекламу", - указывает Белов.

Выручка в сегменте образовательных технологий увеличилась на 13%(до 2 млрд руб.), а технологий для бизнеса (VK Tech) - на 38% (до 8 млрд руб.).

Что касается рентабельности, то она на уровне скорректированного показателя EBITDA в 4К25 осталась высокой, но несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за изменения структуры продаж.

"Однако мы отмечаем, что прогноз компании по скорректированной EBITDA на 2026 год выглядит консервативным. Тем не менее в целом мы оцениваем результаты положительно и подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям ВК", - пишет аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.