Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть

Москва. 18 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,169 руб., что на 16,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 63 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,53руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 95 копеек, до 95,03 руб./EUR1.

"Давление на курс рубля оказывает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Это отражается и на денежном рынке, где процентная ставка по краткосрочным кредитам в юанях во вторник превышала 14% годовых впервые с ноября 2024 года. При этом с конца 2024 года до февраля 2026 года показатель был около нулевого значения, а иногда даже уходил в небольшой минус, что отражало избыток китайской валюты в нашей банковской системе. Поэтому уже в ближайшее время пара CNY/RUB может попытаться закрепиться над уровнем 12 руб. Правда, с приближением пика налоговых платежей экспортеров 25 и 30 марта ослабление рубля все же может затормозиться или даже смениться умеренной коррекцией", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Пока мы не видим существенных поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше отметки 12 рублей, ожидая коррекционного снижения юаня как за счет технического фактора - от текущих уровней участники торгов могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, так и за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе будут готовиться к пику налоговых выплат, приходящемуся на 30 марта. В результате, хоть и видим риски краткосрочного выхода китайской валюты выше, считаем, что диапазон 11,5-12 рублей останется актуальным для юаня до конца месяца", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику днем в среду на фоне сообщений СМИ о том, что Багдад и Тегеран обсуждают возможность пропуска танкеров Ирака через Ормузский пролив.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,82%, до 104,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,06%, до $95,18 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, предоставление которых носит обязательный характер, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.