"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179 за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции производителя вычислительной техники Dell и повышаем целевую цену на фоне сильных результатов за 2026 финансовый год, - пишет аналитик Андрей Саенко. - Бумаги компании подорожали на отчетности, которая отразила сильное ускорение выручки в подсегменте серверов для ИИ. Считаем акции Dell привлекательными в условиях наращивания капзатрат, прежде всего со стороны бигтехов. Значительный операционный рычаг ведет к расширению денежного потока, который компания транслирует акционерам".

Эксперт подчеркивает, что Dell лидирует на развитых рынках решений для ПК, хранилищ данных, серверных и сетевых платформ. Отлаженные цепочки поставок и обширная сеть сбыта и обслуживания позволяют Dell занимать многие ниши и быстро реагировать на перемены в рыночных трендах и предпочтениях клиентов.

Основным катализатором для продаж Dell служит сегмент серверов и сетевых технологий. Все больше клиентов вкладываются в инфраструктурные решения с ИИ.

Аналитик "БКС МИ" отмечает возможные риски:

- Существенное замедление или разочарование в ИИ-секторе может сильно затормозить продажи и отразиться на прибыльности из-за эффекта операционного рычага.

- Если цикл обновления ПК задержится еще сильнее, в финансовом 2026 г. рост выручки Dell в этом сегменте может остаться близким к нулю.

- Компания зависит от сторонних ИИ-ускорителей, поэтому чувствительна к перебоям в предложении и отклику рынка на новые технологические решения.

