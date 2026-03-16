Рынок акций РФ начал неделю с отката вместе с нефтью и золотом, индекс МосБиржи опустился ниже 2855п во главе с ЮГК

Москва. 16 марта. Рынок акций РФ в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками вслед за откатом нефти (фьючерс на сорт Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и золота (ниже $5000 за унцию), а также на фоне сохраняющейся неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже 2855 пунктов, растеряв весь прирост предыдущей недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2853,72 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1109,15 пункта (-1,6%); лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-15,4%) (ЮГК), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 марта, составил 81,0517 руб. (+82,63 копейки).

Дополнительное давление на акции ЮГК оказали сообщения компании на ленте раскрытия, что судебные приставы постановили наложить арест на денежные средства "Южуралзолота" на сумму 32,1 млрд рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд, сообщила компания. В том числе во втором полугодии скорректированная EBITDA составила $3,67 млрд - примерно на уровне второго полугодия 2024 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA "Полюса" по итогам второго полугодия на уровне $3,65 млрд, за год - $6,33 млрд, то есть результаты компании практический совпали с прогнозами.

Подорожали акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, а за январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%. Рост в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на повышение цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6% на конец января.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней) - инфляция в РФ в этот период составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля. Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что согласовать урегулирование украинского конфликта сложнее с Киевом, чем с Москвой. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он в интервью NBC News, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и сравнивая его с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков заявил в понедельник, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, это будет возможно уже в обозримой перспективе.

Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это - ИФ) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи снизился вслед за акциями нефтегазовых компаний из-за краткосрочной фиксации прибыли участниками рынка. Фоном выступило возвращение котировок майского фьючерса на нефть марки Brent ниже $102 за баррель, тогда как днем контракт поднимался выше $106 за баррель.

Ситуация с нефтью в связи с блокировкой Ормузского пролива остается главным фактором влияния на российский рынок. Тем не менее, несмотря на послабления санкционного режима со стороны США, их риторика остается жесткой. Американский министр финансов заявил, что санкции вернутся после стабилизации ситуации с нефтяными ценами. Нарушение судоходства в проливе - позитивный фактор и для компаний ненефтяного экспорта, например, производителя удобрений "Фосагро". Также на прошлой неделе стало известно, что "Русал" ведет переговоры с японскими производителями автозапчастей, пытающимися снизить риски от блокировки Ормузского пролива.

Фактором поддержки для экспортеров выступает также ослабление рубля, в частности, из-за прекращения продаж валюты в рамках бюджетного правила и ожиданий его модификации. Давление на акции "Полюса" оказал откат золота - фьючерс на драгметалл на американской бирже Comex опустился ниже уровня $5000 за унцию, отметил Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи опустился в район 2850 пунктов на фоне отката цен на нефть с локальных вершин, хотя последние еще держатся на трехзначном уровне. "Возможно, осторожность инвесторов связана с отсутствием новостей о продолжении переговоров по Украине. Кроме того, данные Росстата по инфляции за февраль, вышедшие в пятницу, оказались чуть выше ожиданий - 0,73% против прогнозных 0,55%", - считает эксперт.

На этой неделе картину дополнят данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий, а уже 20 марта ЦБ сообщит решение по ключевой ставке. На внешних рынках настроения настороженные из-за ближневосточных событий. В США опасаются инфляционных рисков и пересмотра траектории ставок ФРС. Для КНР и других стран Азии чувствителен вопрос логистики сырьевых поставок. Блок данных по китайской экономике за февраль, в том числе по объемам промпроизводства и розничным продажам, вышел лучше прогнозов, хотя неожиданно выросла безработица. Во вторник в еврозоне выйдет мартовский индекс экономических настроений от ZEW, на российском рынке "Европлан" (MOEX: LEAS) опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2025 года, Henderson (MOEX: HNFG) раскроет данные по выручке за февраль. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник - колебания в коридоре 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел под давлением фиксации прибыли игроками в сырьевом секторе.

Акции производителей удобрений "ФосАгро" и "Акрон" (MOEX: AKRN) (+1,9%) продолжают пользоваться спросом в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Бумаги "ВК" выросли на фоне продолжения перебоев с работой Telegram и ожиданий более активного использования мессенджера Max. В четверг, 19 марта, "ВК" готовится представить свои финансовые результаты за IV квартал 2025 года по МСФО, напомнила аналитик.

Акции "Полюса" в понедельник оказались под давлением вместе с ценами на золото, которые в снижении протестировали рубеж $5000 за унцию. "Полюс" при этом сообщил о получении чистой прибыли за 2025 год по МСФО в размере 314,1 млрд руб. против прибыли 305,5 млрд руб. годом ранее. Производство при этом снизилось на 16%, до 2,5 млн унций, а в 2026 году планируется произвести 2,5-2,6 млн унций. Финальный дивиденд "Полюса" за 2025 год может составить 50-55 руб. на акцию (в дополнение к уже выплаченным 70,9 руб. за I полугодие и 36,0 руб. за III квартал) с квартальной доходностью 2,1-2,3% к текущим котировкам, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались продажи, которые могут получить продолжение в случае дальнейшей нисходящей коррекции цен на нефть и газ. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии на фоне продаж в акциях сырьевого сектора откатились в район поддержек 2850 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Российский рынок продолжает ощущать недостаток в "бычьих" драйверах, а перспектива снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов на пятничном заседании пока не представляется инвесторам значимым поводом для оптимизма, заключила Кожухова.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, лучше индекса МосБиржи остаются бумаги некоторых ненефтегазовых экспортеров. Например, акции "Фосагро" остаются в топе благодаря росту цен на газ и опасениям перебоев поставок компонентов для производства удобрений. А акции "Русала" - из-за сокращения производства алюминия в мире и роста цен на металл.

Конфликт на Ближнем Востоке разрастается: движение через Ормузский пролив фактически заблокировано, танкеры простаивают, а ставки фрахта на них растут до космических значений. В начале марта ставки фрахта танкеров для прохода через Ормузский пролив выросли на 600% год к году (в абсолютном выражении - рост на $14 за баррель). В это же время страны Ближнего Востока снижают добычу нефти - Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн баррелей в сутки. Причины в практически полном прекращении судоходства в Ормузском проливе и заполнении нефтяных хранилищ.

Чтобы смягчить ценовой шок от роста цен на сырье МЭА и страны G7 высвободят 400 млн баррелей из стратегических резервов. А Штатам пришлось временно откатить санкции в отношении поставок нефти из РФ - Минфин США до 4 апреля разрешил Индии закупать российскую нефть с находящихся в море танкеров. Бангладеш тоже попросил у США разрешение на закупку российской нефти. А Румыния - разрешение на возобновление работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, который принадлежит "ЛУКОЙЛу". В итоге США вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. А ЕС, в свою очередь, отверг ослабление санкций против России.

Российский рынок при дальнейшем снижении цен на нефть может опять вернуться в боковик, в диапазон 2700-2800 пунктов. Но все равно отдельные истории роста будут иметь место, пока ближневосточный конфликт не угаснет, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,9-1,2%) и США (индексы к 18:50 мск выросли на 1-1,3%).

Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в минувшие два месяца повысились на 2,8% и составили 86,08 трлн юаней ($12,48 трлн). Это максимальный прирост с октября 2025 года. В декабре показатель поднялся на 0,9%. Эксперты прогнозировали ускорение подъема до 2,5% в минувшие два месяца.

Безработица в Китае в феврале повысилась до 5,3% с 5,1% месяцем ранее. Эксперты изменений не ожидали.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics. В январе подъем составлял 0,7%.

В выходные США атаковали военные цели на острове Харк, который выступает главным хабом для экспорта иранской нефти.

Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные планируют на неделе с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. Он также предполагает, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

По данным СМИ, Вашингтон также вскоре представит коалицию стран, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив. Трамп активно призывает другие государства оказать помощь в обеспечении безопасности этой транспортной артерии. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены снижаются после дневного роста, когда Brent поднималась выше $106 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $101,43 за баррель (-1,7% и +2,7% в пятницу), апрельская цена фьючерса на WTI - $94,94 за баррель (-3,8% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года.

Добыча нефти в ОАЭ снизилась более чем 50% в связи с фактическим закрытием пролива, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) была вынуждена частично остановить производство, причем временное прекращение операций затронуло как морские месторождения, так и добычу на суше.

В понедельник СМИ написали о новой атаке на нефтяной порт в эмирате Фуджейра, которая привела к приостановке отгрузки нефти в качестве меры предосторожности. Именно в Фуджейру идет нефтепровод, позволяющий ОАЭ транспортировать сырьё в обход Ормузского пролива.

Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в январе и феврале составляла порядка 3,4 млн баррелей в сутки, что соответствует более 3% глобального спроса.

Между тем издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк. Трампа привлекает идея прямого захвата острова, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму".

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-7,4% и -10,1% "префы"), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-5,9%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+18,5% и +14,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+17,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,4% и +15,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+12,1% и +12,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+11,6% и +7,7% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+11,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8% и +8,7% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,7% и +9,8% "префы").

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,6%) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 639 млн рублей, что в 97,8 раза больше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании. Выручка генкомпании выросла на 6,8% - до 52 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,8 млрд рублей (из них 12,91 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 9,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,98 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").