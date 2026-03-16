Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Участие в размещении бондов "ВТБ Лизинг" интересно при интересно при ставке купона не ниже 15,1% - инвестбанк "Синара"
16 марта 2026 года 19:01
Участие в размещении бондов "ВТБ Лизинг" интересно при интересно при ставке купона не ниже 15,1% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении 3-летних облигаций "ВТБ Лизинг" выпуска серии 001Р-МБ-05 интересно при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,1% (YTM 16,19%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "ВТБ Лизинг" 18 марта соберет заявки на размещение 3-летнего выпуска серии 001Р-МБ-05 объемом не более 5 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,50% (YTM 17,81%). Условия выпуска включают амортизацию, с учетом которой индикативная дюрация составляет ~1,4 года. Дата размещения - 20 марта. "Условия соответствуют спреду к КБД в 410 б. п. и премии в 130- 150 б. п. к собственным выпускам эмитента, находящимся в обращении, которые, в свою очередь, торгуются с премией в диапазоне 260- 280 б. п., которая ближе к верхней границе диапазона по облигациям финансовых компаний с рейтингом АА, - отмечают эксперты инвестбанка. - Мы считаем интересным участие в новом размещении при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,10% (YTM 16,19%), что будет соответствовать премии к кривой в 250 б. п.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ/ЛИЗИНГ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
17 марта 2026 года 11:50
рс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB) может остаться в диапазоне 11,75-11,95 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Недостаток иностранной валюты в связи с приостановкой Минфином операций по бюджетному правилу продолжает оказывать давление на рубль, отмечают... читать дальше
.17 марта 2026 года 11:25
рс валютной пары доллар/рубль в ближайшие дни может закрепиться в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Рубль заметно ослабевает под давлением решения Минфина о приостановке операций по бюджетному правилу в марте до пересмотра базовой цены отсечения... читать дальше
.17 марта 2026 года 11:00
Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации под отметкой 120 пунктов по индексу RGBI на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в понедельник не смог закрепиться выше 120 пунктов, констатирует... читать дальше
.17 марта 2026 года 10:34
овень в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в настоящее время является очень сильным сопротивлением, для пробоя которого нужны драйверы, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. А уровень в 2850 пунктов становится становится поддержкой, отмечает... читать дальше
.17 марта 2026 года 10:16
Москва. 17 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль понизился в ожидании новостей об ужесточении бюджетного правила. читать дальше
.17 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Мы сохраняем свои кратко- и среднесрочные ожидания по рынку. Так, на наш взгляд, индекс Мосбиржи уже в ближайшие... читать дальше
.17 марта 2026 года 09:54
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года. Производство золота сократилось из-за расширения карьера на... читать дальше
.17 марта 2026 года 09:42
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 17 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.17 марта 2026 года 09:34
Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-11,8 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Основным фактором, оказывающим давление на... читать дальше
.17 марта 2026 года 09:18
Основная торговая сессия на российском рынке акций во вторник начнется нейтрально, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2850-2900 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2800 пунктов, сопротивление находится на... читать дальше
.16 марта 2026 года 19:55
Рынок акций РФ начал неделю с отката вместе с нефтью и золотом, индекс МосБиржи опустился ниже 2855п во главе с ЮГК
Москва. 16 марта. Рынок акций РФ в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками вслед за откатом нефти (фьючерс на сорт Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и золота (ниже $5000 за унцию), а также на фоне сохраняющейся неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже 2855 пунктов, растеряв весь прирост предыдущей недели. читать дальше
.16 марта 2026 года 19:29
Москва. 16 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, поднявшись выше 11,8 руб. впервые с 12 сентября 2025 года. Рубль упал на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
.16 марта 2026 года 18:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3005 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Полюс" представил ожидаемо слабые операционные и сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
.16 марта 2026 года 18:25
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 руб.за штуку, сообщается в комментарии брокера. "Полюс" опубликовал финансовые показатели за прошлое полугодие, которые оказались чуть выше ожиданий, - пишет аналитик Ахмед Алиев. - Представленные... читать дальше
.16 марта 2026 года 18:02
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании в пятницу, 20 марта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 15%, - отмечает... читать дальше
