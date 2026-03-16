Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%. Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля. Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Согласовать урегулирование украинского конфликта сложнее с Киевом, чем с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он в интервью NBC News, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и сравнивая его с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Министерство торговли США в пятницу неожиданно пересмотрело оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года, понизив ее вдвое - до 0,7% с 1,4%. Аналитики предполагали сохранение показателя на предварительно объявленном уровне.

Между тем доходы и расходы американцев в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в другом отчете министерства. Эксперты ждали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Рынок ожидал роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год - максимальными темпами с марта 2024 года. В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику этого индекса при оценке рисков инфляции.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в понедельник, инвесторы оценивают серию китайских статданных и обстановку на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в понедельник из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,42%, до 104,6 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 2,67%, до $103,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,45%, до $99,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 3,11%, до $98,71 за баррель.

За минувшую неделю Brent ушла вверх на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Один из собеседников портала уточнил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", так как лишило бы Тегеран финансирования.

Трамп активно призывает другие страны оказать помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть. "США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 51,785 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,966 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 марта увеличился на 0,14% и составил 119,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 1247,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,69%), "РЖД-001P-20R" (+0,39%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,38%) и "РЖД-001P-01R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,5%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,13%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Тальвен" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 заявленным объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,34% эмиссии. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка составит 22% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 2 года в размере 23,88% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка составит 23,50% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 1,5 года 26,22% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 725,8 млн рублей с учетом амортизации.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 16 марта начнет размещение пятилетних дисконтных облигаций серии 006P-05P объемом 2 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 53,5% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей.

ООО "ПЭТ Пласт" 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 26% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года в размере 29,34% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В октябре прошлого года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций в рамках данной программы на 165 млн рублей.

ООО "Техно лизинг" 17 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 с амортизацией объемом 476 млн рублей. Техразмещение запланировано на 20 марта. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Авто финанс банк 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-18 объемом 7 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 15,20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 16,30% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) в конце марта - начале апреля планирует провести сбор заявок на 3-летний "фикс" серии 001Р-01 и 2-летний флоатер серии 001Р-02 общим объемом не менее 3 млрд рублей. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ будут объявлены позднее. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Правоурмийское" приняло решение досрочно погасить единственный выпуск облигаций в обращении - серии БО-01. Погашение состоится в дату окончания 14-го купона. Девятилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 9,5% годовых. Ставки 11-14-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 0,5% годовых, на дату начала купонного периода. В начале апреля по выпуску должна была пройти оферта на приобретение, которую эмитент заменил call-опционом.