.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья, но не более оплаченной банку суммы
Обанкротившийся гражданин сможет получить 10% от выручки с продажи ипотечной недвижимости для обеспечения его вместе с членами семьи жильем, но не более суммы внесенных платежей банку, а также остаток средств после расчетов с кредиторами и погашения...
 
Допдоходы от введения СПОТ в 2026-2028 гг. могут составить 300 млрд руб.
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о запуске в РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и ожидает поступления дополнительных косвенных налогов уже в 2026 г. в размере 50 млрд руб., в 2027 г. - 100 млрд руб. и до 150 млрд...
 
Стоимость новых импортных грузовиков в 2026 г. вырастет на 13–21%
Средняя стоимость импортной грузовой техники (массой от 3,5 т) в России в 2026 г. вырастет на 13–21% к уровню прошлого года. Такие оценки привели «Ведомостям» автолизинговые компании. По оценке аналитиков ГК «Альфа-лизинг», средняя стоимость...
 
16 марта 2026 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%. Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля. Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Согласовать урегулирование украинского конфликта сложнее с Киевом, чем с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он в интервью NBC News, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и сравнивая его с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Министерство торговли США в пятницу неожиданно пересмотрело оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года, понизив ее вдвое - до 0,7% с 1,4%. Аналитики предполагали сохранение показателя на предварительно объявленном уровне.

Между тем доходы и расходы американцев в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в другом отчете министерства. Эксперты ждали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Рынок ожидал роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год - максимальными темпами с марта 2024 года. В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику этого индекса при оценке рисков инфляции.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в понедельник, инвесторы оценивают серию китайских статданных и обстановку на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в понедельник из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,42%, до 104,6 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 2,67%, до $103,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,45%, до $99,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 3,11%, до $98,71 за баррель.

За минувшую неделю Brent ушла вверх на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Один из собеседников портала уточнил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", так как лишило бы Тегеран финансирования.

Трамп активно призывает другие страны оказать помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть. "США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 51,785 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,966 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 марта увеличился на 0,14% и составил 119,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,17%, поднявшись до 1247,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,69%), "РЖД-001P-20R" (+0,39%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,38%) и "РЖД-001P-01R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,5%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,13%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Тальвен" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 заявленным объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,34% эмиссии. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка составит 22% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 2 года в размере 23,88% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка составит 23,50% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 1,5 года 26,22% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 725,8 млн рублей с учетом амортизации.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 16 марта начнет размещение пятилетних дисконтных облигаций серии 006P-05P объемом 2 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 53,5% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей.

ООО "ПЭТ Пласт" 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 26% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года в размере 29,34% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В октябре прошлого года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций в рамках данной программы на 165 млн рублей.

ООО "Техно лизинг" 17 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 с амортизацией объемом 476 млн рублей. Техразмещение запланировано на 20 марта. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Авто финанс банк 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-18 объемом 7 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 15,20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 16,30% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) в конце марта - начале апреля планирует провести сбор заявок на 3-летний "фикс" серии 001Р-01 и 2-летний флоатер серии 001Р-02 общим объемом не менее 3 млрд рублей. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ будут объявлены позднее. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Правоурмийское" приняло решение досрочно погасить единственный выпуск облигаций в обращении - серии БО-01. Погашение состоится в дату окончания 14-го купона. Девятилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 9,5% годовых. Ставки 11-14-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 0,5% годовых, на дату начала купонного периода. В начале апреля по выпуску должна была пройти оферта на приобретение, которую эмитент заменил call-опционом.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 марта 2026 года 12:59
Снижение ставки ЦБ РФ в марте может составить 0,5 п.п. - "БКС МИ"
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 20 марта 2026 года может составить 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Инфляция в феврале оказалась выше недельной динамики, которая указывала на более умеренный...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 12:29
"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций Совкомфлота
"Т-Инвестиции" сохраняют "нейтральную" оценку акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Консолидированные финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались ожидаемо слабыми, констатирует эксперт. На компанию давят санкции, которые ограничивают...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 12:06
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Совкомбанка
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Совкомбанка, коррекция в бумаге - момент для входа или наращивания позиций, говорится в материале аналитиков. Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО. "На наш взгляд, рынок уже учитывает в котировках то, что 2025 год был не...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 11:39
ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижение ставки в марте 2026г - "Финам"
Банк России на мартовском заседании, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15% годовых, говорится в обзоре руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой. Можно отметить, указывает эксперт, что после февральского...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 11:13
Риски снижения цены нефти до $102/барр. на текущей неделе сохраняются - банк "Санкт-Петербург"
Риски снижения котировок нефти марки Brent до $102 за баррель на текущей неделе на фоне поступления на рынок сырья из стратегических запасов сохраняются, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что на динамику рубля на повлияет решение ЦБ РФ по ключевой...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:57
Цена акций X5 обладает потенциалом роста до 2700 руб. на горизонте нескольких месяцев - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают потенциалом подъема к уровню 2700 руб. за штуку на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика" Бумаги эмитента обновляют локальные максимумы в ожидании публикации финансовой отчетности за 2025 год...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:36
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем в ожидании свежих новостных драйверов
Москва. 16 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль понизился в ожидании свежих новостных драйверов.    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:34
Потенциал роста рынка акций РФ сохраняется - "Алор Брокер"
Потенциал роста российского рынка акций пока сохраняется, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Индекс Мосбиржи за прошлую неделю прибавил всего 0,6%, при том что нефть подорожала на 11%, констатирует эксперт. "Результат для нашего рынка откровенно слабый, и связан...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:16
Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать 2900п - ПСБ
Индекс Мосбиржи вновь попробует протестировать снизу вверх уровень 2900 пунктов, высокая цена на нефть и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддержат рынок акций на текущей неделе, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Мы...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:00
Диапазоны торгов рубля на ближайшие дни - 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Решение Банка России по ключевой ставке...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:45
Рубль попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль на текущей неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи пока продолжит проверку прочности уровня 2900п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит проверять на прочность уровень сопротивления в 2900 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Поддержкой выступает зона 2850 пунктов. Основное внимание на текущей неделе будет приковано к динамике нефтяных цен, а также...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:15
Нефть дорожает в понедельник утром
Уолл-стрит закрылась в пятницу падением индексов на 0,3-0,9%. Рынки акций АТР не показывают единой динамики в понедельник. Нефть дорожает утром понедельника, Brent торгуется у $105 за баррель.    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:11
"Финам" рекомендует "держать" акции SITC с прогнозной ценой HKD36,84
Финам" рекомендует "держать" акции SITC International Holdings с прогнозной стоимостью на уровне 36,84 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания показала сильные финансовые результаты,...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ на уходящей неделе умеренно подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как металлы забуксовали в росте и снизились внешние фондовые площадки из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку в районе 2870 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.