Диапазоны торгов рубля на ближайшие дни - 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Решение Банка России по ключевой ставке (20 марта), где ожидается ее снижение на очередные 50 базисных пунктов (до 15% годовых), находится в фокусе внимания на текущей неделе, напоминает эксперт.

В числе оптимистичных факторов для рубля и в целом российского рынка - решение США на месяц отменить санкции на нефтяные продажи из России с целью сбить резкий рост стоимости сырья, отмечает Тимошенко.

Тем временем заседание ФРС в марте продемонстрировало, что снижение ставки маловероятно. Американский доллар может получить поддержку от роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, который достиг месячного максимума, указывает аналитик банка в комментарии. При этом данные февраля по годовому уровню инфляции в Соединенных Штатах, как и прогнозировалось, остались неизменными относительно первого месяца года.

Евро может получить поддержку от ужесточения общей риторики денежно-кредитной политики ЕЦБ, говорится в материале Тимошенко.

