Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций ТМК на 4%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) со 150 до 144 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Аналитики обновили модель оценки ТМК с учетом финансовых результатов за 2025 год.

Рекомендация "покупать" для бумаг компании была подтверждена.

По мнению экспертов, повышение стоимости российской нефти марки Urals и интереса к поставкам из РФ на фоне ближневосточного конфликта положительно скажется на производственной активности отечественных нефтяных компаний, что подтолкнет вверх спрос на трубы нефтегазового сортамента, "играя на руку ТМК".

Кроме того, позитивом станет и заинтересованность Китая в ускорении строительства газопровода "Сила Сибири 2", от чего также выиграет ТМК, готовая поставлять под проект трубы большого диаметра необходимой спецификации.

Третьим фактором в пользу компании, пишут аналитики, являются низкие цены на лом - основное сырье для выплавки стали и производства бесшовных труб.

Текущая стоимость акций ТМК составляет порядка 102 рублей за штуку.

