"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера.

Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность капитала (ROE) в прошлом году составила 13,5% против 22% в 2024-м. По мнению аналитиков брокера, на прибыль 2025 года оказывали давление увеличивающиеся отчисления в резервы и опережающий выручку рост операционных издержек.

"Мы оцениваем результаты Совкомбанка умеренно позитивно, - пишет Дахтлер. - Прибыль в 2025 году выше нашего прогноза. Обращаем внимание на снижение давления высоких ставок на чистую процентную маржу банка (в четвертом квартале она выросла до 6,4% против 5,7% в третьем и против минимума начала прошлого года - 4,3%). Второй ключевой момент - улучшение качества кредитного портфеля благодаря снижению доли просроченной задолженности в корпоративном портфеле. Качество кредитов индивидуальным клиентам все еще под давлением, но это не помешало снизить стоимость риска и в этом сегменте".

Эксперт ожидает, что от выплаты дивидендов по итогам года банк также откажется.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.