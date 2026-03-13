Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5 руб

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,2 руб. до 5,0 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 89% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

Группа продемонстрировала впечатляющий рост выручки - в 3,7 раза в годовом сопоставлении. К тому же фактический результат (32,6 млрд руб.) превысил прогноз экспертов инвестбанка (30,9 млрд руб.).

Аналитики обновили модель "МГКЛ" с учетом операционных результатов эмитента, превзошедших ожидания.

Повышению прогнозов по росту выручки и EBITDA способствовало развитие ресейла и оптовой торговли драгметаллами, однако увеличение долгов и процентных расходов потребовало корректировки вниз прогноза по чистой прибыли.

"Мы применяем метод дисконтирования дивидендов, который наиболее точно отражает реальный вклад бизнес-проектов в стоимость через прогнозируемые выплаты акционерам, - пишет Лукина. - В модель заложены следующие параметры: безрисковая ставка - 14,5%, стоимость капитала - 23,9%, долгосрочный рост - 7%. Наши расчеты дают справедливую капитализацию на конец 2026 года в 6,3 млрд руб. при целевой цене в 5,0 руб. за акцию (ранее 5,2 руб.). Полную стоимость оцениваем в 10,8 млрд руб. При высоких темпах роста мультипликатор P/E 2025П на уровне 2,9 выглядит привлекательным".

