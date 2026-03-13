Рынок акций США упал по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет утром пятницы после роста до максимумов с 2022 года накануне, Brent торгуется у $100,4 за баррель.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне подъема цен на нефть до максимумов с 2022 года из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent подскочила на 9,2%, что стало самым резким повышением с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Подъем цен на нефть способствует росту опасений ускорения инфляции и снижению ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Аналитики Goldman Sachs скорректировали прогноз в отношении следующего снижения базовой процентной ставки Федрезервом, и теперь ожидают, что это произойдет лишь в сентябре, а не в июне.

Рынки в данный момент рассчитывают в лучшем случае лишь на одно уменьшение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца текущего года, тогда как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке прогнозировали два снижения по 25 б.п.

"Инвесторы все больше закладывают в котировки вероятность затяжного конфликта, который может нанести экономике значительный ущерб, - говорится в обзоре Deutsche Bank. - Конкретных признаков деэскалации пока нет, и это удерживает цены на нефть на высоком уровне, а также увеличивает риск стагфляции".

Данные министерства труда США, опубликованные в четверг, показали незначительное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе - на 1 тыс., до 213 тыс.

Число новостроек в Штатах в январе выросло на 7,2% относительно предыдущего месяца, до 1,487 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с февраля 2025 года, сообщило министерство торговли страны.

Согласно другому отчету Минторга, дефицит внешнеторгового баланса США в январе снизился на 18,2% относительно предыдущего месяца - до $54,5 млрд.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-4,4%), Boeing Co. (SPB: BA) (-4,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (-3,9%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-2,9%). В плюсе на закрытие рынка оказались бумаги лишь четырех компаний индекса, в том числе, Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,7%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,7%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (+1,5%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+0,9%).

Заметное снижение показали акции авиаперевозчиков и круизных операторов. Рыночная стоимость American Airlines Group (SPB: AAL) упала на 4,4%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 4,6%, Royal Caribbean - на 7%, Carnival Corp. - на 7,9%.

Акции нефтекомпаний Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp., Occidental Petroleum Corp. и ConocoPhillips (SPB: COP) прибавили в цене 1,3%, 5,1% и 2,8% соответственно.

Рыночная стоимость оператора сети дисконтных магазинов Dollar General упала на 6,1%. Компания увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, однако ее прогнозы предполагают ослабление темпов роста бизнеса. Dollar General ожидает замедления темпов роста сопоставимых продаж в текущем фингоду до 2,2-2,7% с 3% в прошедшем фингоду, выручки - до 3,7-4,2% с 5,2%.

Капитализация американского ритейлера спортивных товаров Dick''s Sporting Goods выросла на 1,1%. Результаты компании за минувший квартал и ее прогнозы на текущий фингод превзошли ожидания рынка.

ADR оператора платежного сервиса PayPay Corp. подскочили в цене на 13,5% в ходе дебютных торгов после IPO. PayPay, принадлежащая японской SoftBank Group, провела IPO на сумму $880 млн на Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average по данным закрытие рынка в четверг упал на 1,56% - до 46677,85 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 1,52% - до 6672,62 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,78%, составив 22311,98 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к скачку цен на нефть и ожиданиям ускорения инфляции, что побудило инвесторов избавляться от более рискованных активов.

"Снижение американских акций и ситуация в Иране оказывают давление на рынок", - полагает старший аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК уменьшился на 1,3%.

Котировки акций Honda упали на 5,6%, что является самым существенным снижением примерно за год. Второй по величине японский автопроизводитель сообщил о первом годовом убытке почти за 70 лет, что было обусловлено масштабными расходами на реструктуризацию бизнеса по производству электромобилей.

Цена бумаг других представителей автомобильной отрасли также уменьшилась: Nissan - на 5,1%, Suzuki - на 3,8%, Mazda - на 3,8%, Toyota - на 2,7%.

Также дешевеют акции технологических компаний, включая Renesas Electronics - на 4,8%, Softbank Group - на 4,7%, Sumco - на 3,8%, Advantest - на 3,9%, Tokyo Electron - на 3,6%.

При этом котировки бумаг ведущего японского производителя нефти Inpex поднялись на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Наиболее значительное снижение в Гонконге показывают акции транспортных компаний MTR и Orient Overseas - на 6,3% и 5,8% соответственно.

Также дешевеют бумаги банка HSBC - на 4,1%, сети ресторанов Haidilao International - на 3,5%, автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD - - на 2,4% и 0,3% соответственно.

В то же время цена акций нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC выросла на 0,7% и 1,1% соответственно, производителя смартфонов Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,8%.

Южнокорейский Kospi к 8:24 МСК снизился на 1,7%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics уменьшились на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%, сталелитейной Posco - на 2,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,7%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Цена акций Northern Star рухнула на 18,8%. Золотодобывающая компания заявила, что может не достичь запланированных объемов добычи в текущем фингоду.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сократилась на 2,1%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - выросла на 2,8% соответственно. Аналитики RBC Capital подтвердили рекомендацию "держать" для акций обеих компаний.

При этом цена акций крупнейших банков страны повысилась: Commonwealth Bank of Australia - на 1%, Westpac - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,5%, ANZ - на 0,6%.

Нефть слабо дешевеет в пятницу после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокаду, будет и дальше использовать её как инструмент давления.

США пока не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $100,35 за баррель, что на $0,11 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $8,48 (9,2%) - максимально с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,37%), до $95,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $8,48 (9,7%), до $95,73 за баррель, что также является максимумом с августа 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

"Фьючерсы на Brent превышают $100 за баррель, несмотря на попытки успокоить рынок, в том числе за счет послаблений для поставок российской нефти и беспрецедентного высвобождения сырья из резервов, - отмечает аналитик LSEG Эмрил Джамил. - Трейдеры рассматривают этот как краткосрочные шаги, которые не устраняют суть проблемы".

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. На этой неделе страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.