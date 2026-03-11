.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ за первые 2 месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год...
 
Власти готовятся к борьбе с серым импортом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых с...
 
Безнадежные долги россиян подскочили на треть
По итогам 2025 г. задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей, следует из статистики Банка России. В 2024 г. их было на треть меньше - около 1,8 трлн. Такие займы можно считать невозвратными, они относятся к...
 
11 марта 2026 года 09:10

Цены на нефть умеренно снижаются

Уолл-стрит преимущественно снизилась во вторник. Азиатские фондовые рынки в основном повышаются в среду, исключение составляет Гонконг. Нефть умеренно дешевеет утром среды, Brent торгуется у $87,2 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 слабо снизились во вторник, тогда как Nasdaq Composite незначительно вырос; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

"Все еще присутствует риск того, что конфликт и перебои в мировых поставках нефти продлятся дольше, чем хотел бы Трамп, поскольку ситуация зависит не только от военных планов США", - написали аналитики MUFG.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - по итогам сессии подешевели более чем на 1,5%.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise (HPE) снизилась на 3,3%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг сократил чистую прибыль в первом квартале 2026 финансового года на 29% и увеличил выручку на 18%, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка их не оправдала.

Капитализация AT&T Inc. (SPB: T) повысилась на 0,7%. Американский телекоммуникационный гигант намерен в течение ближайших пяти лет вложить более $250 млрд в развитие сетей в США. Инвестиции среди прочего будут направлены на ускорение развертывания инфраструктуры для проводной, беспроводной, спутниковой связи и домашнего интернета 5G в американских городах, пригородах и сельской местности.

Котировки ADR BioNTech рухнули почти на 18%. Германская биотехнологическая компания отчиталась о чистом убытке и сокращении выручки в четвертом квартале 2025 года, а также анонсировала уход сооснователей Угура Шахина и Озлем Туреджи до конца года.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) упала на 3,2% на сообщениях СМИ, что компания отложит поставки некоторых самолетов 737 MAX после обнаружения проблем с проводкой в уже готовых лайнерах. Компания обнаружила повреждения в ней на еще не переданных заказчикам самолетах и установила, что причина - в ошибке при механической обработке деталей.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% и составил 47706,51 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,21% - до 6781,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01% и завершил торги на уровне 22697,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в среду, исключение составляет гонконгский индикатор.

Поддержку рынкам оказывает снижение цен на нефть на ожиданиях высвобождения рекордного объема сырья из резервов Международным энергетическим агентством (МЭА). По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на источники, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Скачок цен на энергоресурсы с начала военных действий на Ближнем Востоке усилил ожидания роста инфляционного давления, особенно в азиатских странах-импортерах энергоносителей. Государства АТР в значительной степени зависят от импорта нефти с Ближнего Востока.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 2% в ходе торгов. Уверенно дорожают акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (+8,7%), SoftBank Group (+8,1%) и Fujikura (+7,8%).

Бумаги Nintendo выросли в цене на 9% благодаря хорошим продажам ее новой игры Pokemon.

Стоимость акций Japan Display подскочила на 36,7% на сообщениях СМИ о том, что Токио и Вашингтон обсуждают проект строительства предприятия по выпуску дисплеев в США с участием компании.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

В материковом Китае уверенно дорожают акции ВИЭ-компаний, включая Sungrow Power (+10,4%), Contemporary Amperex (+5,2%), EVE Energy (+7,6%). Кроме того, растет технологический сектор: бумаги Beijing Hyperstrong Technology увеличились в цене на 14,7%, Huagong Tech - на 7,5%, Zhongji Innolight - на 1,3%.

В числе лидеров роста в Гонконге - акции Geely Automobile (+9,2%), Xinyi Solar (+4,3%), China Shenhua Energy (+3,6%). В то же время заметно дешевеют бумаги Netease Inc. (SPB: NTES) (-2,9%), Meituan (SPB: 3690) (-2,8%), Wharf Real Estate Investment (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 2,8% в ходе торгов. Трейдеры покупают акции резко подешевевших с начала ближневосточного конфликта компаний, отмечает Trading Economics.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 2,8%, SK Hynix - на 3,8%, Hyundai Motor - на 2,6%, Samsung Biologics - на 5%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 в среду прибавил 0,6%. Капитализация BHP увеличилась на 1,4%, Rio Tinto - на 1,1%, золотодобывающей компании Northern Star - на 3%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск снижается на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $11,16 (11%), до $87,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,16 (0,19%), до $83,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $11,32 (11,9%), до $83,45 за баррель.

Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

"Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть останутся крайне волатильными. Они будут реагировать на новостные заголовки и торговаться в широком диапазоне от $75 до $105 за баррель в ближайшие сессии", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 марта 2026 года 17:53
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за февраль 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 2% год к году и составил 3,6 млн человек. -...    читать дальше
11 марта 2026 года 17:18
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленную отчетность Сбера по РСБУ за первые два месяца этого года мы...    читать дальше
11 марта 2026 года 16:38
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 430 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 37% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале экспертов Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. "Сбербанк...    читать дальше
11 марта 2026 года 16:01
Стоимость серебра может снизиться до $60-70/унц. к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Стоимость серебра может снизиться до $60-70 за унцию к концу 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Совокупные запасы серебра в глобальных ETF в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 млн унций, подчеркивает эксперт в комментарии....    читать дальше
11 марта 2026 года 15:40
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 368 руб., сообщается в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь - февраль 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% по сравнению с тем...    читать дальше
11 марта 2026 года 15:33
Рубль днём дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле
Москва. 11 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль дешевеет в ожидании новостей о планируемых правительством РФ параметрах ужесточения бюджетного правила.    читать дальше
11 марта 2026 года 15:05
Дебютные облигации ГК ЭкоНива могут быть интересны инвесторам - "БКС МИ"
Дебютные облигации ГК "ЭкоНива" могут быть интересны инвесторам, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. ГК "ЭкоНива" 12 марта 2026 года собирает заявки на биржевые облигации в рублях серии 001Р-01 с фиксированным индикативным купоном 18%. Выпуск начнет торговаться 16...    читать дальше
11 марта 2026 года 14:32
"Финам" понизил рейтинг акций МТС до "держать"
""Финам" понизил рейтинг акций ПАО "МТС" с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 5,3%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Компания опубликовала отчетность за 2025 год, которая...    читать дальше
11 марта 2026 года 14:02
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за январь-февраль 2026 года. Выручка...    читать дальше
11 марта 2026 года 13:32
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Пока сохраняем достаточно консервативную оценку прибыли эмитента по итогам 2026 года - на уровне 1,8 трлн руб. (+7%);...    читать дальше
11 марта 2026 года 12:55
"Финам" повысил прогнозную цену акций Черкизово до 4940 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Черкизово" с 3820 руб. до 4940 руб. за штуку (что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня), рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчет эмитента за 2025 год приятно удивил ростом выручки и улучшением...    читать дальше
11 марта 2026 года 12:31
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за февраль 2026 года по РСБУ подтверждают устойчивую динамику прибыли, констатируют...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:58
Курс рубля пока может остаться вблизи 11,4-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может двигаться вблизи уровней 11,4-11,6 руб. за юань в ожидании новых вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в среду нефтяной рынок обратит внимание не только на геополитику, но и на месячный...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:21
Боковик на рынке ОФЗ продолжится до конца текущей недели - ПСБ
Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций продолжится до конца текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Котировки госбумаг продолжают консолидацию в узком диапазоне вблизи отметки 118 пунктов по индексу RGBI, констатирует...    читать дальше
11 марта 2026 года 11:00
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи устоял, теперь это не очень сильная поддержка. Ближайшее сопротивление - 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000...    читать дальше
