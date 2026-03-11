Цены на нефть умеренно снижаются

Уолл-стрит преимущественно снизилась во вторник. Азиатские фондовые рынки в основном повышаются в среду, исключение составляет Гонконг. Нефть умеренно дешевеет утром среды, Brent торгуется у $87,2 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 слабо снизились во вторник, тогда как Nasdaq Composite незначительно вырос; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Между тем американский военный министр Пит Хегсет во вторник сообщил, что Соединенные Штаты будут продолжать операцию до тех пор, пока противник не будет побежден, и действовать исходя из сроков, которые они сами определят. По его словам, США побеждают в военной операции против Ирана, концентрируясь на выполнении поставленных задач.

"Все еще присутствует риск того, что конфликт и перебои в мировых поставках нефти продлятся дольше, чем хотел бы Трамп, поскольку ситуация зависит не только от военных планов США", - написали аналитики MUFG.

Скачок цен на нефть может привести к ускорению инфляции в Штатах и замедлить снижение ставки Федрезерва. Инвесторы теперь ожидают, что следующее движение ставки вниз состоится только в сентябре.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - по итогам сессии подешевели более чем на 1,5%.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise (HPE) снизилась на 3,3%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг сократил чистую прибыль в первом квартале 2026 финансового года на 29% и увеличил выручку на 18%, при этом скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка их не оправдала.

Капитализация AT&T Inc. (SPB: T) повысилась на 0,7%. Американский телекоммуникационный гигант намерен в течение ближайших пяти лет вложить более $250 млрд в развитие сетей в США. Инвестиции среди прочего будут направлены на ускорение развертывания инфраструктуры для проводной, беспроводной, спутниковой связи и домашнего интернета 5G в американских городах, пригородах и сельской местности.

Котировки ADR BioNTech рухнули почти на 18%. Германская биотехнологическая компания отчиталась о чистом убытке и сокращении выручки в четвертом квартале 2025 года, а также анонсировала уход сооснователей Угура Шахина и Озлем Туреджи до конца года.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) упала на 3,2% на сообщениях СМИ, что компания отложит поставки некоторых самолетов 737 MAX после обнаружения проблем с проводкой в уже готовых лайнерах. Компания обнаружила повреждения в ней на еще не переданных заказчикам самолетах и установила, что причина - в ошибке при механической обработке деталей.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,07% и составил 47706,51 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,21% - до 6781,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01% и завершил торги на уровне 22697,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в среду, исключение составляет гонконгский индикатор.

Поддержку рынкам оказывает снижение цен на нефть на ожиданиях высвобождения рекордного объема сырья из резервов Международным энергетическим агентством (МЭА). По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на источники, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Скачок цен на энергоресурсы с начала военных действий на Ближнем Востоке усилил ожидания роста инфляционного давления, особенно в азиатских странах-импортерах энергоносителей. Государства АТР в значительной степени зависят от импорта нефти с Ближнего Востока.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 2% в ходе торгов. Уверенно дорожают акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (+8,7%), SoftBank Group (+8,1%) и Fujikura (+7,8%).

Бумаги Nintendo выросли в цене на 9% благодаря хорошим продажам ее новой игры Pokemon.

Стоимость акций Japan Display подскочила на 36,7% на сообщениях СМИ о том, что Токио и Вашингтон обсуждают проект строительства предприятия по выпуску дисплеев в США с участием компании.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

В материковом Китае уверенно дорожают акции ВИЭ-компаний, включая Sungrow Power (+10,4%), Contemporary Amperex (+5,2%), EVE Energy (+7,6%). Кроме того, растет технологический сектор: бумаги Beijing Hyperstrong Technology увеличились в цене на 14,7%, Huagong Tech - на 7,5%, Zhongji Innolight - на 1,3%.

В числе лидеров роста в Гонконге - акции Geely Automobile (+9,2%), Xinyi Solar (+4,3%), China Shenhua Energy (+3,6%). В то же время заметно дешевеют бумаги Netease Inc. (SPB: NTES) (-2,9%), Meituan (SPB: 3690) (-2,8%), Wharf Real Estate Investment (-2,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 2,8% в ходе торгов. Трейдеры покупают акции резко подешевевших с начала ближневосточного конфликта компаний, отмечает Trading Economics.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 2,8%, SK Hynix - на 3,8%, Hyundai Motor - на 2,6%, Samsung Biologics - на 5%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 в среду прибавил 0,6%. Капитализация BHP увеличилась на 1,4%, Rio Tinto - на 1,1%, золотодобывающей компании Northern Star - на 3%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск снижается на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель. Во вторник контракт упал в цене на $11,16 (11%), до $87,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,16 (0,19%), до $83,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $11,32 (11,9%), до $83,45 за баррель.

Накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

"Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть останутся крайне волатильными. Они будут реагировать на новостные заголовки и торговаться в широком диапазоне от $75 до $105 за баррель в ближайшие сессии", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.