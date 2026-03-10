.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ за первые 2 месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год...
 
Власти готовятся к борьбе с серым импортом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых с...
 
Безнадежные долги россиян подскочили на треть
По итогам 2025 г. задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей, следует из статистики Банка России. В 2024 г. их было на треть меньше - около 1,8 трлн. Такие займы можно считать невозвратными, они относятся к...
 
10 марта 2026 года 19:43

Рынок акций РФ во вторник откатился ниже 2855п по индексу МосБиржи вслед за упавшей нефтью

Москва. 10 марта. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз вслед за нефтью (фьючерс на Brent опустился в район $88,5 за баррель), сдерживающим продавцов фактором выступили надежды на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2855 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2853,86 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1141,77 пункта (-0,7%); лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,5%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,6%), но подорожали бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+3,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составил 78,7396 руб. (-41,04 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%).

Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,1%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд целей военной операции в Иране еще не достигнут, потому боевые действия нужно продолжать. "Мы во многих аспектах одержали победу, но этого недостаточно", - приводят его слова американские СМИ. "Мы продолжим действовать, твердо намерены добиться полной победы, благодаря которой данную угрозу удастся устранить раз и навсегда", - добавил он.

The New York Times отмечает, что чуть ранее Трамп сделал ряд более примирительных высказываний, из которых можно было сделать вывод, что он, возможно, стремится завершить конфликт. В частности, как сообщалось, президент США заверил, что военная операция будет кратковременной.

Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, заявил Трамп. "Скоро, очень скоро", - сказал он на пресс-конференции во Флориде. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, Трамп сказал: "Нет".

Власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, заявил также американский президент. "Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены", - сказал Трамп на пресс-конференции. "Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. А может, потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", - добавил он.

Также Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник вечером, получился хорошим. Трамп остался доволен и обсуждением с Путиным украинской тематики. "В том, что касается Украины, это был позитивный разговор", - отметил президент США.

В разговоре с Путиным президент США выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По словам помощника президента, с российской стороны "высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично". "Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути переговорного урегулирования конфликта", - заключил Ушаков.

Нельзя делать выводы о том, что глава российского государства Владимир Путин выступает посредником в деле урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, но Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие этому процессу. Он не стал уточнять, какие конкретно предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана озвучил Путин в разговоре с Трампом.

По словам Пескова, снятие ограничений на экспорт российской нефти не обсуждалось детально в ходе последнего телефонного разговора Путина и Трампа, но негативные последствия от этих ограничений известны всем, в том числе и лидерам России и США.

Также Песков сообщил, что все стороны заинтересованы в продолжении переговоров по Украине в трехстороннем формате, а США готовы продолжать свои посреднические усилия. При этом Песков уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, цены на нефть снизились после мощного восходящего импульса в начале недели в район $120 за баррель, индекс МосБиржи во вторник также спустился из района годовых вершин. Слова президента США о "почти завершившейся" войне с Ираном сбили градус напряженности, однако неопределенности все равно много. Как и в другом важном вопросе - очередной раунд переговоров по Украине перенесен на неопределенный срок по просьбе США. Вместе с тем сообщается о возможных временных послаблениях для экспорта российской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Спад "экспортных" акций сдерживался ослаблением рубля, отметил эксперт.

В ближайшие дни завершится ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, ОПЕК в среду представит ежемесячный отчет, а наиболее важной макростатистикой дня будет отчет по динамике индекса потребительских цен в США за февраль. На российском рынке Сбербанк опубликует сокращенные результаты по РСБУ за январь-февраль, ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) представит операционные результаты за январь-февраль, "Промомед" (MOEX: PRMD) проведет заседание совета директоров для обсуждения положения о дивидендной политике общества в новой редакции. Прогноз по индексу МосБиржи на середину недели - колебания в коридоре 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, во вторник вечером индекс МосБиржи ускорил снижение вместе с нефтью на бумагах компаний нефтегазового сектора. По-видимому, рынок не верит в возможность более длительного перекрытия Ормузского пролива, что и отражается на котировках сырья и нефтегазовых компаний.

Долгосрочную поддержку индексу МосБиржи могло бы оказать снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли, однако США пока ограничились лишь временным разрешением для Индии покупать российскую нефть. Ситуация с мирными переговорами по Украине между тем остается неопределенной. Известно, что тема мирного урегулирования затрагивалась в ходе телефонного разговора лидеров России и США 9 марта, отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ослабление рубля к мировым валютам наблюдается перед потенциальным смягчением монетарных условий в стране, а также возможным изменением бюджетного правила.

Акции металлургических компаний во вторник стабилизировали "широкий рынок" на фоне роста цен на многие металлы. Котировки золота, в частности, вернулись выше $5200 за унцию, алюминий стоит $3400 за тонну после того, как накануне цена поднимались до очередного максимума с 2022 года - $3479 за тонну.

Акции нефтяных компаний во вторник скорректировались вниз вместе с ценами на нефть - Brent откатилась ниже $90 за баррель при высокой волатильности в условиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно возможных мер поддержки рынка. Министры стран энергетики стран "Большой семерки" намерены разрешить сложившуюся ситуацию, а США также дают сигналы в пользу возможного ослабления санкций в отношении России, что могло бы сгладить мировые шоки предложения наряду с сырьем из Венесуэлы. Тем не менее, если конфликт в ближайшие недели не будет урегулирован, а страны не согласуют таких масштабных мер, как высвобождение стратегических резервов (объем которых также ограничен), нефтяные цены могут оставаться повышенными и стремиться к $100 за баррель. Прекращение военных действий, устранение повреждений на нефтяных объектах и возобновление поставок через Ормузский пролив, напротив, могут вернуть котировки к уровням, наблюдавшимся до эскалации напряженности, ближе к $70 за баррель, считает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались покупки у локальных минимумов, однако говорить о возвращении к полноценному восходящему тренду пока преждевременно. Индексы МосБиржи и РТС во вторник сняли краткосрочную перекупленность, подойдя к поддержкам 2850 пунктов и 1135 пунктов соответственно на фоне фиксации прибыли в нефтяном секторе. Ситуация на мировом энергетическом рынке, как и на Ближнем Востоке в целом, остается неопределенной, при этом российский рынок сохраняет краткосрочный и среднесрочный настрой на рост, полагает Кожухова.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, индекс МосБиржи на этой неделе постарается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов.

Рынок с начала марта растет на фоне драматического развития ситуации на Ближнем Востоке и резкого взлета цен на нефть, дополнительным фактором поддержки для акций экспортеров выступает наметившееся ослабление рубля. В начале недели на фоне высокой волатильности на рынке нефти индекс МосБиржи проверил на прочность уровень 2900 пунктов, но там не смог закрепиться из-за отката нефти от многолетних максимумов, что спровоцировало фиксацию прибыли в нефтяных бумагах. Пока нет сильных поводов для полноценного закрепления нефти Brent выше $100 за баррель, что сдерживает спрос на акции нефтегазового сектора.

Тем не менее, в течение недели можно ожидать продолжения роста индекса МосБиржи с выходом из диапазона 2800-2900 пунктов и движения в направлении 3000 пунктов. Инвесторы могут обратить внимание на сектора, которые ранее были отстающими: покупки могут вернуться в бумаги финансового сектора, сталелитейщиков и IT-компаний. Плюс к этому, часть инвесторов может проявить интерес к акциям компаний, чей бизнес зависит от ставок в экономике - это девелоперы и компании с существенным уровнем долга. До мартовского заседания Центробанка осталось 10 дней, и оптимистично настроенные участники торгов могут начать закладывать в котировки акций снижение ставки ЦБ на 50-100 базисных пунктов, полагает Зварич.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2900 пунктов, к уровням сентября 2025 года, после чего во вторник скорректировался вниз вместе с нефтью на фоне заявлений Трампа о возможно скором окончании конфликта на Ближнем Востоке и вероятной временной отмене нефтяных санкций. По данным Bloomberg, в первую очередь американские послабления могут коснуться поставок российской нефти в Индию.

Инвесторы переключились с акций нефтегазовых компаний на ранее просевшие бумаги эмитентов других отраслей. На фоне наметившегося с прошлой недели ослабления рубля в фокусе внимания оказались акции ненефтяных экспортеров, такие как "Фосагро", "Полюс", "Русал". Переговоры между Украиной, США и Россией были запланированы на 11 марта, но затем перенеслись по инициативе американской администрации, следующая дата встречи пока неизвестна. Если на Ближнем Востоке действительно начнется деэскалация, то рынок акций РФ останется под давлением продаж, индекс МосБиржи может опуститься в район уровня поддержки 2800 пунктов, считает Бахтин.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 5,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,7-2,6%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,7%).

Экономика Японии в IV квартале 2025 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Предварительно сообщалось о снижении на 0,3%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения оценки.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца - до 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в январе продажи составили 4,02 млн домов, а не 3,91 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце до 3,89 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник снижение цен ускорилось на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,51 за баррель (-10,5% и +6,8% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $84,3 за баррель (-11% и +4,3% накануне).

Накануне в ходе торгов обе марки поднимались почти до $120 за баррель на опасениях, что ближневосточные страны сократят добычу из-за невозможности продавать прежние объемы топлива ввиду закрытия Ормузского пролива.

Саудовская Аравия уже снизила объемы производства на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Кроме того, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран - участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

Страны-участницы располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-7,7% и -2,8% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-7% и -4,1% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5,5% и -9,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+2,6%), ПАО "Берятзолото" (+2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,23 млрд рублей (из них 21,81 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 10,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,47 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


