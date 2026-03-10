"Т-Инвестиции" ждут снижения ключевой ставки ЦБ в марте на 50 б.п., до 15%

"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов 21 марта, до 15%, говорится в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец.

"Дальше - следим за конфликтом на Ближнем Востоке, импортными ценами, бензином и ожиданиями населения и бизнеса на фоне турбулентности. Движение к ставке в 10-12% на конец года все так же кажется наиболее вероятным сценарием", - пишет эксперт.

По ее оценкам, при затяжном ближневосточном конфликте цены на российскую нефть могут достигнуть $80 за баррель в среднем по году, дефицит бюджета сократится до 1,4% ВВП (2,6% в 2025 году), курс останется вблизи 80 руб./$1, рост ВВП ускорится. "Быстрое завершение конфликта приведет к коррекции сырьевых цен, но выигрыш для российских экспортеров все же не обнулится", - считает Донец.

Рост нефтегазовых доходов снижает давление на бюджет: обсуждаемое ужесточение бюджетного правила в части базовой цены на нефть может быть отложено, риски роста размещений ОФЗ в этом году и повышения налогов в следующем снижаются, отмечает экономист.

Рубль в последний год он слабо реагирует на фундаментальные факторы, но в целом более высокие сырьевые цены должны поддерживать более крепкий курс. "Однако в ближайший месяц рубль быть под давлением (в сторону ослабления). Минфин уже приостановил продажу валюты по правилу на март, а вот высокие цены на нефть транслируются в рост конвертации выручки в большей степени только в апреле", - пишет Донец.

В фокусе внимания сейчас находятся акции нефтегазового сектора. Фавориты "Т-Инвестиций" - бумаги "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Также происходящий рост сырьевых цен усиливает позиции "ФосАгро" и "Русала".

