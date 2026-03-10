.
10 марта 2026 года 11:12
"Т-Инвестиции" ждут снижения ключевой ставки ЦБ в марте на 50 б.п., до 15%
"Т-Инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов 21 марта, до 15%, говорится в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец. "Дальше - следим за конфликтом на Ближнем Востоке, импортными ценами, бензином и ожиданиями населения и бизнеса на фоне турбулентности. Движение к ставке в 10-12% на конец года все так же кажется наиболее вероятным сценарием", - пишет эксперт. По ее оценкам, при затяжном ближневосточном конфликте цены на российскую нефть могут достигнуть $80 за баррель в среднем по году, дефицит бюджета сократится до 1,4% ВВП (2,6% в 2025 году), курс останется вблизи 80 руб./$1, рост ВВП ускорится. "Быстрое завершение конфликта приведет к коррекции сырьевых цен, но выигрыш для российских экспортеров все же не обнулится", - считает Донец. Рост нефтегазовых доходов снижает давление на бюджет: обсуждаемое ужесточение бюджетного правила в части базовой цены на нефть может быть отложено, риски роста размещений ОФЗ в этом году и повышения налогов в следующем снижаются, отмечает экономист. Рубль в последний год он слабо реагирует на фундаментальные факторы, но в целом более высокие сырьевые цены должны поддерживать более крепкий курс. "Однако в ближайший месяц рубль быть под давлением (в сторону ослабления). Минфин уже приостановил продажу валюты по правилу на март, а вот высокие цены на нефть транслируются в рост конвертации выручки в большей степени только в апреле", - пишет Донец. В фокусе внимания сейчас находятся акции нефтегазового сектора. Фавориты "Т-Инвестиций" - бумаги "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Также происходящий рост сырьевых цен усиливает позиции "ФосАгро" и "Русала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
10 марта 2026 года 14:06
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ВТБ и МКПАО "Озон" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции ММК двигались в среднесрочном восходящем тренде с ноября 2025 года, однако последняя коррекция завершила восходящий тренд - на... читать дальше
.10 марта 2026 года 13:25
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций МКПАО "Хедхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 4340 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков банка. "Результаты компании за 4К25 оказались на 3% выше нашего прогноза и на 1% ниже консенсуса по выручке, скорр. EBITDA превзошла наши ожидания... читать дальше
.10 марта 2026 года 12:53
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 5224 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Хэдхантер" представил позитивные финансовые результаты за 4К2025, которые опередили наши прогнозы,... читать дальше
.10 марта 2026 года 12:26
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 5400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале Софьи Астрелиной. Выручка эмитента за 4К25 оказалась на 1% ниже консенсус-прогноза... читать дальше
.10 марта 2026 года 11:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал нейтральные результаты за 2025 год по МСФО, отмечают... читать дальше
.10 марта 2026 года 11:31
Вероятен постепенный рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Американские горки" в ценах на нефть и алюминий с заходом к историческим максимумам нашли пока лишь весьма скромное отражение в динамике как индекса Мосбиржи, прибавившего всего около 2%... читать дальше
.10 марта 2026 года 10:54
Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может закрепиться в диапазоне 11,30-11,50 руб./юань в понедельник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошлой неделе рубль резко слабел, драйвером к этому послужило решение Минфина отменить операции с валютой по бюджетному правилу в марте, - отмечают эксперты в... читать дальше
.10 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи на этой неделе постарается выйти вверх из диапазона 2800-2900 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. В понедельник, на фоне высокой волатильности на рынке нефти, российский рынок акций проверил на прочность уровень 2900 пунктов,... читать дальше
.10 марта 2026 года 10:28
Москва. 10 марта. Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль падает на фоне корректирующейся вниз нефти. читать дальше
.10 марта 2026 года 10:13
Потенциал роста котировок нефти пока сохраняется, прогнозы о среднем уровне цены около $50 за баррель марки Brent в текущем году уже неверны, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. Информация о том, что страны "Большой семерки" готовы высвободить нефтяные резервы,... читать дальше
.10 марта 2026 года 09:57
строение на рынке рублевых госбумаг в ближайшие две недели будет задавать статистика, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Итоговые данные по инфляции за февраль Росстат опубликует 13 марта, а данные по инфляционным... читать дальше
.10 марта 2026 года 09:56
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 10 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений возможного затягивания военного конфликта, спровоцированного атакой США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.10 марта 2026 года 09:37
Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со... читать дальше
.10 марта 2026 года 09:12
Рынок акций США начал неделю ростом. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть падают более чем на 6% утром вторника, Brent торгуется у $92,9 за баррель. читать дальше
.10 марта 2026 года 09:12
кус на акциях компаний российского нефтегазового сектора пока стоит сохранять, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Повышенная волатильность ждет инвесторов на текущей неделе, считают эксперты. Ключевым событием станет публикация данных по торговому балансу... читать дальше
