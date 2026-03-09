Brent поднималась выше $119/барр

Уолл-стрит в пятницу закрылась падением индексов на 1-1,6%. Азиатские фондовые индексы резко падают в понедельник, Nikkei и Kospi теряют по 6%. Цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года, Brent поднималась выше $119 за баррель утром понедельника.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных и ближневосточном конфликте.

Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привело к скачку цен на нефть, поскольку через эту артерию проходит около 20% ее мировых поставок. Добыча на Ближнем Востоке также сокращается.

Повышенные цены на нефть, в свою очередь, омрачают перспективы американской экономики.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в феврале снизилось на 92 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 59 тыс.

Данные по росту числа рабочих мест в январе были пересмотрены до 126 тыс. со 130 тыс. В декабре, по пересмотренным данным, показатель сократился на 17 тыс., тогда как ранее сообщалось о росте на 48 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,4% с январских 4,3%. Эксперты ожидали сохранения безработицы на январском уровне.

Розничные продажи в Штатах в январе уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Аналитики прогнозировали спад на 0,3%.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не ожидает, что война с Ираном будет оказывать устойчивое влияние на инфляцию в США.

Хотя потребители, вероятно, испытают удивление и шок от подорожания бензина, руководство американского ЦБ проигнорирует любые разовые скачки цен на топливо, сказал он в интервью Bloomberg TV в пятницу.

По его словам, Федрезерв обращает внимание на базовую инфляцию, в расчет которой не входят волатильные цены на энергоносители и продукты питания. "Она является лучшим индикатором инфляции в будущем", - отметил он.

Акции нефтяной Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 0,3% по итогам торгов, Chevron Corp. (SPB: CVX) - менее чем на 0,1%, Occidental Petroleum и Marathon Petroleum - на 1,8%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,2%. Капитализация Devon Energy снизилась на 0,1%.

Поставщик оборонной продукции Lockheed Martin (SPB: LMT) увеличил рыночную стоимость на 2,6%, RTX Corp. - на 2,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 4,1%, Northrop Grumman - на 2,2%, General Dynamics - на 0,8%.

Цена бумаг Day One Biopharmaceuticals взлетела на 65,9% после новостей о ее покупке французской фармкомпанией Servier за $2,5 млрд.

Costco Wholesale (SPB: COST), оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 финансового года на 14%, выручку - на 9%. Ее акции прибавили 1,6%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,8%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 2,2%, Bank of New York Mellon - на 1,3%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 2,1%.

Инвесткомпания BlackRock (SPB: BLK), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, впервые ограничила вывод средств из одного их своих фондов небанковского кредитования. Котировки ее бумаг упали на 7,2%.

Крупные технологические компании также подешевели. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 0,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,2%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 1,2%, CoreWeave - на 2,5%, Super Micro - на 2,9%, Micron - на 6,7% вслед за южнокорейскими разработчиками чипов памяти.

Котировки акций Ford Motor (SPB: F) снизились на 1,5% после новостей об отзыве ею 1,74 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида.

Производитель спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) уменьшил рыночную стоимость на 1,7%. Компания сообщила, что зафиксирует разовые расходы в размере $300 млн в связи с реорганизацией бизнеса и сокращением рабочих мест.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 0,95% - до 47501,55 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,33% - до 6740,02 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,59% и завершил сессию на отметке 22387,68 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АРТ) резко падают в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Военные действия в регионе привели к скачку цен на нефть: как Brent, так и WTI поднимались выше отметки в $119 за баррель впервые с 2022 года. Это усиливает ожидания роста инфляционного давления в мире, особенно в азиатских странах - импортерах энергоносителей.

Признаков скорого завершения войны США и Израиля против Ирана не наблюдается. Новым верховным лидером Исламской республики стал Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, что свидетельствует о сохранении жесткой позиции властей Ирана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что скачок стоимости нефти является "очень невысокой ценой" за "безопасность и мир".

"Сейчас мы наблюдаем на рынках позиционирование, диктуемое страхом, - отмечает аналитик Van Eck Associates Corp. Анна Ву. - Рынки закладывают эскалацию конфликта".

Японский индекс Nikkei 225 теряет 6% в ходе торгов.

Резко дешевеют акции технологических компаний, в том числе Kioxia Holdings (-12,4%), Fujikura (-11,8%), Advantest (-11,5%), SoftBank Group (-10,7%), Tokyo Electron (-6,8%).

Кроме того, заметно снижаются котировки бумаг финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial Group (-4,5%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-4,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi упал на 6% вслед за обвалом котировок акций Samsung Electronics (-8,4%), SK Hynix (-10%), LG Energy Solution (-6,1%), Hyundai Motor (-9,2%).

Падение Kospi в ходе сессии превышало 8%, что привело к остановке торгов на некоторое время.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимально с января 2023 года, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Темпы инфляции существенно ускорились по сравнению с 0,2% в январе, что обусловлено главным образом влиянием длительных праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этом месяце пришлись на февраль. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение цен на 0,8%, по данным Trading Economics.

В материковом Китае заметно дешевеют акции Zhongji Innolight (-4,2%), Eoptolink Technology (-5,1%), Zijin Mining (-1,8%). В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги CITIC Ltd. (-5,7%), Sands China (-5,1%), Geely Automobile (-4,8%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,9% в понедельник.

Цены на нефть прибавляют более 26% на торгах в понедельник, достигли максимумов с середины 2022 года.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $116,6 за баррель, что на $23,91 (25,8%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $7,28 (8,5%), до $92,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $24,1 (26,51%), до $115 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $9,89 (12,2%), до $90,9 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ.

Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

По данным Reuters, производство нефти в Ираке, который еще в начале прошлой недели объявил о сокращении добычи из-за перекрытия ключевого экспортного маршрута и нехватки хранилищ, упало на 70%, до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) против 4,3 млн б/с до начала войны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море. Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов 4 марта.

Признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, и Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, вероятно, будет оставаться закрытым.

"Резкая реакция нефтяного рынка обусловлена тем, что инвесторы не видят очевидного выхода из обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке - это противостояние с очень высокими ставками, в котором ни одна из сторон, похоже, не готова уступить первой", - отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор.