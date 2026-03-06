Рынок акций РФ в пятницу превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с Совкомфлотом и нефтяниками

Москва. 6 марта. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, нефть Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля к доллару превысил 2850 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2854,11 пункта (+1%), индекс РТС - 1135,95 пункта (-0,2%); лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составил 79,15 руб. (+0,96 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 2%, индекс РТС просел на 0,5% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 1,88 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +1,2% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+2,2%, до 2982 рублей), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%).

Совет директоров "Хэдхантера" рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщил эмитент. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае. В 2025 году компания уже выплачивала полугодовой дивиденд - его размер также составлял 233 рубля на акцию.

МКПАО "Хэдхантер" в IV квартале 2025 года получило выручку в 10,47 млрд рублей (+0,4% в годовом выражении), скорректированная EBITDA выросла до 5,9 млрд рублей (+7%). Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (10,594 млрд рублей), тогда как скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий рынка (5,47 млрд рублей).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,4%) в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в IV квартале 2025 года составила 4,4 млрд рублей, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего снижение чистой прибыли банка по МСФО в 2025 году на 24,8% - до 38,2 млрд рублей, в IV квартале - в 2,8 раза - до 4,8 млрд рублей.

При этом банк "Санкт-Петербург" сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, ждет чистую прибыль свыше 35 млрд рублей, следует из презентации кредитной организации.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования. "Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели можно ожидать новых успехов в процессе урегулирования кризиса на Украине. "Дискуссии продолжаются, ожидается еще больше положительной динамики в последующие недели", - написал он в пятницу в соцсети X.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в интервью информационной службе "Вести" в пятницу, что Украина на фоне продвижения российских военных на фронте чувствует себя некомфортно, президент страны Зеленский должен взять на себя ответственность за то, чтобы переговоры с Россией увенчались успехом.

Также Песков констатировал повышение спроса на российские энергоресурсы на фоне войны в Иране. "Мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного, и также способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые были законтрактованы", - сказал Песков в пятницу.

Он прокомментировал выдачу Соединенными Штатами разрешения для Индии на закупку российской нефти сроком на 30 дней и обращение к Китаю с просьбой о сокращении закупок нефти, в том числе из РФ.

"Мы знаем, что и Индия, и Китай - это страны, которые руководствуются своими национальными интересами. То же самое делаем и мы. И мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе в области энергетики и торговли энергоресурсами, как с Индией, так и с Китаем", - сказал Песков.

Иранские военные на данном этапе не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью американскому телеканалу NBC. Комментируя сообщения о том, что через Ормузский против в настоящее время движение судов фактически почти остановилось, Аракчи пояснил, что причина в том, что "суда опасаются идти туда".

Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что они готовы потопить суда в случае попыток пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

Минфин США разрешил Индии временно, на 30 дней, закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент в соцсети X. Он отметил, что эта мера не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству", потому что "разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море". Бессент также выразил надежду, что Индия как важный партнер США увеличит закупки американской нефти.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю импульсом роста, обновив максимум с начала осени 2025 года у отметки 2860 пунктов. В числе лидеров ожидаемо выступили сырьевые экспортеры, прежде всего нефтегазовые, их акции получают позитивную переоценку на фоне роста мировых цен на сырье и ослабление рубля.

Цены на нефть Brent перевалили за отметку $90 за баррель на фоне подтверждения данных о фактической приостановке движения танкеров по Ормузскому проливу, при этом сам конфликт вокруг Ирана может затянуться на месяцы. Издание Politico сообщило со ссылкой на внутренний документ Пентагона, что военная операция может продлиться по меньшей мере 100 дней. В свою очередь Иран опроверг слухи о неформальных контактах с ЦРУ по вариантам урегулирования конфликта, в МИД республики заявили, что не видят "никаких причин для переговоров с США".

Тем временем мировые фондовые рынки снижаются, поскольку проинфляционные риски в случае устойчивого повышения цен на энергоресурсы очевидны. В начале будущей недели важная статистика выйдет в Китае: в понедельник - февральский ИПЦ, во вторник - данные по торговому балансу. На российском рынке акционеры "Т-Технологий" на внеочередном собрании обсудят сплит акций 1:10, совет директоров "Яндекса" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год. Прогноз по индексу МосБиржи на начало будущей недели - колебания в коридоре 2800-2900 пунктов. Вернуться под нижнюю границу диапазона бенчмарк может в случае резкого снижения цен на нефть, а быстро продвинуться к верхней могли бы помочь свежие вводные по переговорам по Украине, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, всю неделю рынку акций РФ оказывала поддержку дорожающая нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи провел неделю выше уровня 2800 пунктов - в диапазоне 2800-2860 пунктов. Для "НОВАТЭКа" позитивом стала приостановка производства QuatarEnergy, крупнейшего в мире поставщика СПГ, отгружающего почти пятую часть всех мировых объемов.

В конце недели появились сообщения, что США в целях снижения давления на мировой энергетический рынок нефти выдали Индии временное разрешение на 30 дней, позволяющее покупку российской нефти на танкерах в море, что также позитивно для российских нефтяных компаний и бюджета. Ставка на ослабление рубля (особенно на фоне решения Минифина приостановить в марте операции по бюджетному правилу) поддерживала компании не нефтяного экспорта.

Высокие цены на нефть компенсировали недостаток ясности по переговорному треку по Украине, и в случае их снижения возможен откат индекса МосБиржи в диапазоне 2750-2800 пунктов при условии отсутствия поддержки со стороны других факторов, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также роста цен на энергоресурсы и перспективы увеличения их поставок из России в Китай и Индию возобновился спрос на акции, связанные с перевозкой и продажей нефти и газа.

"ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-5,7%) в пятницу представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год по МСФО. Менеджмент в рамках пресс-релиза при этом отметил, что ключевой задачей Whoosh в 2026 году станет снижение долговой нагрузки. Ожидается, что оптимизационные меры, предпринятые в 2025 году, дадут более выраженный эффект в текущем году. Дополнительную поддержку результатам должно оказать перераспределение флота в более маржинальные локации и масштабирование бизнеса в Латинской Америке.

Западные фондовые площадки в пятницу сохраняли слабость, вызванную опасениями ухудшения состояния мировой экономики в случае продолжения кризиса на Ближнем Востоке, что может привести к формированию новых среднесрочных нисходящих трендов. На следующей неделе в США будут опубликованы данные по инфляции за февраль, которые позволят оценить возможные действия ФРС на ближайших заседаниях. Индексы МосБиржи и РТС в пятницу показали смешанную динамику, при этом рублевый индикатор получил новый импульс к росту на фоне ралли цен на сырьевые товары. В целом российский рынок пытается вернуть себе краткосрочную силу, но в случае фиксации прибыли в сырьевых акциях также может подвергнуться коррекции, заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, угроза сокращения поставок энергоносителей из Персидского залива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке поддерживает преимущественно бумаги нефтегазовых и связанных с экспортом компаний.

Также на рынке появились позитивные ожидания относительно урегулирования ситуации на Украине после заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о возможных успехах в этом процессе в ближайшие недели. Эти новости способствуют снижению геополитической неопределенности и поддерживают оптимизм инвесторов.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме продолжает движение вверх. Таргетом может стать уровень сопротивления на 2912 пунктах. В случае коррекции поддержкой может стать восходящая наклонная линия тренда от 28 октября в районе 2790 пунктов, считает Гудым.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс МосБиржи на этой неделе пробил вверх мощное сопротивление 2800 пунктов, протестировал крепость этого уровня сверху вниз, и теперь, по логике, рост должен ускориться вплоть до отметки 2900 пунктов. Но есть сомнения, что подъем к 2900 пунктам будет безостановочным, если он вообще будет.

В первой половине недели рост индекса МосБиржи шел за счет акций нефтянки. Бумаги же финансового сектора были под давлением, что можно объяснить их продажами для освобождения капитала под покупки нефтегаза. В четверг спрос на бумаги банковского сектора возобновился, что вполне логично, поскольку банки также заработают на росте доходов нефтяных экспортеров. Такая картина говорит о том, что рынку акций просто не хватает денег для роста, поскольку основная масса инвесторов вложилась в облигации и фонды денежного рынка и пока не спешит активно вытаскивать оттуда капиталы, считает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), однако снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 1,1-1,3%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 1,1-1,3% во главе с Dow).

Пекин установил целевой показатель роста ВВП страны на 2026 год на уровне 4,5-5% - минимальном с начала 1990-х годов на фоне высокой инфляции и давления, связанного с повышением американских пошлин на импорт. План социально-экономического развития Китая, опубликованный накануне, предполагает реализацию стимулирующей бюджетной политики, что, как ожидается, приведет к увеличению дефицита бюджета страны в этом году.

Потребительские цены в Южной Корее в феврале выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Инфляция осталась на уровне января и соответствует целевому показателю Банка Кореи.

Экономика еврозоны в IV квартале 2025 года увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, отмечает Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в феврале сократилось на 92 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 59 тыс. Данные по росту числа рабочих мест в январе пересмотрены до 126 тыс. со 130 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,4% с январских 4,3%. Эксперты ожидали сохранения безработицы на январском уровне.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили рост, стоимость фьючерса на Brent превысила $91 за баррель после локального отката в район $83,2 за баррель на азиатской сессии.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,32 за баррель (+6,9% и +4,9% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $89,22 за баррель (+10,2% и +8,5% накануне).

Котировки Brent превысили $91 за баррель впервые с апреля 2024 года. Цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые за тот же период.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Тем временем министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель. Цены на газ могут подскочить до $40 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), что в 4 раза выше уровня до начала военных действий.

По словам министра, даже в случае немедленного окончания войны Катару потребуются "недели или месяцы" для возврата к нормальному циклу поставок после удара иранского дрона по ее крупнейшему СПГ-комплексу Ras Laffan. Государственная компания QatarEnergy 4 марта объявила форс-мажор по поставкам СПГ и связанных с ним продуктов.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил форс-мажор по поставкам, сделает это в ближайшие дни, если конфликт будет продолжаться. Всем экспортерам в районе Персидского залива придется объявить форс-мажор, - заявил министр. - Если они не сделают этого, в какой-то момент им придется нести юридическую ответственность за невыполнение контрактов".

"Это приведет к обрушению экономик по всему миру, - сказал аль-Кааби. - Если война продолжится еще несколько недель, экономический рост пострадает. Цены на энергоносители повысятся для всех. Возникнет нехватка некоторых продуктов, и начнется цепная реакция - заводы не смогут обеспечивать поставки".

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, страна, являющаяся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только ее внутренние потребности. Также решение может быть принято в ближайшие дни.

Аналитическая компания Kpler полагает, что если Кувейт не начнет снижать добычу, место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней. С такой же проблемой в ближайшие недели могут столкнуться ОАЭ и Саудовская Аравия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8% и +6,6% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+7,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,4%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,2% и -8% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,4%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-4,4%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (-4,4%).

Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО в 2025 году составила 19,9 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году (32 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Выручка выросла до 396,5 млрд рублей с 340 млрд рублей в 2024 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,66 млрд рублей (из них 18,21 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 13,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,92 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

