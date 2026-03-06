Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне корректирующейся вниз нефти и перед длительными выходными

Москва. 6 марта. Китайский юань поднимается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет на фоне корректирующейся вниз нефти и перед длительными праздничными выходными.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4465 руб. (+4,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,79 коп. выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

При этом, по мнению эксперта, она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением.

От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора, говорится в комментарии Зварича.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне (4,9% и 8,5% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно).

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI - более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Военные действия в ближневосточном регионе продолжаются уже седьмой день, что привело к нарушению поставок нефти, вынудив некоторых крупных производителей сократить добычу. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался фактически закрытым для коммерческого судоходства.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $85,09 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,54%, до $80,56 за баррель.

Снижению котировок в пятницу способствует заявление Минфина США, который разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море. "Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - написал министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.