Рынок акций РФ в среду просел ниже 2810п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками

Москва. 4 марта. Российский рынок акций в среду скорректировался вниз во главе с бумагами нефтегазовых компаний из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки ралли нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $81 за баррель), подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сдерживали покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2810 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2809,78 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1137,7 пункта (-0,8%); лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составил 77,8009 руб. (+19,16 копейки).

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в IV квартале 2025 года по МСФО составил 2,8 млрд руб. против 10,3 млрд руб. скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания. Аналитики инвесткомпаний прогнозировали от 4,5 млрд руб. скорр. убытка до 2,8 млрд руб. прибыли.

Квартальная выручка подросла на 2,5% год году, до 225,8 млрд руб., что близко к консенсус-прогнозу "Интерфакса", который предполагал 224,6 млрд руб. и рост на 2%. Чистый долг группы к концу 2025 года сократился на 10,5% относительно конца 2024-го, до 535,5 млрд руб.

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Подорожали в среду акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Банк России сообщил в среду, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится.

Сокращение расходов, сопровождающее снижение базовой цены, повышает устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе, "что при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП", отмечает регулятор. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Минфин РФ в среду заявил о решении не проводить в марте операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, что вызвало волну ослабления рубля. Решение Минфина связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду. При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, подчеркнул Минфин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи в среду снизился во главе с сектором бумаг нефтегазовых компаний.

В нефтегазовом секторе лучше остальных смотрелись "префы" "Сургутнефтегаза" на ожиданиях ослабления рубля, и акции "НОВАТЭКа" - компания выигрывает от остановки производства крупнейшим в мире поставщиком СПГ QuatarEnergy. Ставка игроков на ослабление рубля также поддерживает бумаги ненефтяных экспортеров, в частности в сегменте цветной металлургии. Акции "ФосАгро" выросли на фоне потенциального роста стоимости азотно-фосфорных удобрений. В то же время инвесторы возвращаются к качественным компаниям, ориентированным на внутренний спрос, в частности Ozon (MOEX: OZON). Давление на индекс оказывает неопределенность по поводу следующего раунда переговоров по Украине, полагает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи днем предпринимал попытки подрасти, но к концу дня попал под натиск продавцов. В ценах на нефть наметилась коррекция вниз, а в ЦБ РФ заявили, что анонсированное Минфином снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле может потребовать более медленного снижения ключевой ставки.

В геополитике все внимание в последние дни приковано к Ближнему Востоку, и за этими событиями несколько померкла важная для российского рынка тема мирных переговоров по Украине. Сроки и место их следующего раунда по-прежнему неизвестны, новостная пауза и неопределенность все больше беспокоят участников торгов.

В четверг "Мосбиржа" и "МТС" опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Без появления свежих вводных по мирным переговорам по Украине высок риск сползания индекса Мосбиржи ниже рубежа 2800 пунктов. Также инвесторы могут отыгрывать публикуемый свежий отчет Росстата по инфляции. Прогноз на 5 марта - колебания индекса МосБиржи в коридоре 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, на нефтяном рынке из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке реализовался потенциал роста нефти Brent в область $84,86-86,51 за баррель (текущий локальный максимум был зафиксирован на отметке $85,12). После этого ценового ралли соотношение риск/прибыль для длинных позиций ухудшилось и наметился откат на 4-часовом графике. После окончания проторговки можно ожидать новых попыток роста нефти - пока нет слома поддержки $75,75 за баррель, контроль дневного графика на стороне покупателей. Сценарий восходящего тренда актуален, пока продолжаются военные действия возле Ормузского пролива на этой неделе, считает Мамонтов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ после дневных попыток роста вышел в сдержанный минус, оказавшись под влиянием фиксации прибыли в нефтяных бумагах. Минфин РФ в среду принял решение в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве не проводить в марте операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Бумаги "НОВАТЭКа" продолжают повышение на возможном увеличении спроса на российский СПГ в случае перебоев поставок с Ближнего Востока. Акции "Русала" и "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) получили поддержку от цен на алюминий, которые в среду обновили очередной пик с апреля 2022 года - $3372 за тонну. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, на который приходится около 9% мировых поставок металла, может привести к более ограниченному предложению алюминия.

Нефть Brent откатилась от локальных максимумов в ожидании новых геополитических сигналов - СМИ транслируют неоднозначные сообщения в отношении готовности Ирана к переговорам. Ослабление геополитической напряженности может привести к фиксации прибыли по нефтяным фьючерсам, полагает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, ситуация с акциями нефтяных компаний неоднозначная. С одной стороны, СМИ сообщают о тысячах судов, которые не могут пройти через Ормузский пролив. Это означает срыв логистики углеводородов, которая не будет восстановлена как минимум в течение недель, так что дефицит нефти и газа в мире обещает лишь нарастать. В такой ситуации продавать акции "нефтянки" нерационально. С другой стороны, многие бумаги за пару дней прибавили более 10%, и покупать их страшно.

Нелогичным выглядит и резкое падение золота накануне, которое потащило вниз акции золотодобытчиков. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке пока не демонстрирует перспектив улучшения, рост цен на углеводороды вызовет ускорение мировой инфляции, а это сильный драйвер роста драгметаллов. К тому же абсолютно непредсказуемо, что в следующий раз можно ожидать от Трампа. Поэтому золото стоит продолжать держать в портфелях и докупать его на просадках.

Ранее индекс МосБиржи преодолел сильную зону сопротивления 2780-2820 пунктов, а теперь тестирует ее сверху вниз. В условиях сохранения поддержки со стороны нефти было бы логичным увидеть отскок рынка вверх и поход на 2900 пунктов. Это высоковероятный, но не обязательный сценарий, считает Соколов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,9%, южнокорейский Kospi рухнул на рекордные 12,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng- на 2%), однако растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-1,8%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-1,2% во главе с Nasdaq.

В среду на Корейской бирже торги прерывались из-за падения, и лишь 10 из более чем 800 компонентов индикатора завершили ее в плюсе. Власти страны заявили, что пристально следят за рынком акций и в случае чрезмерной волатильности будут активно использовать средства из стабилизационного фонда на 100 трлн вон ($68 млрд).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до минимальных с октября 2025 года 49 пунктов по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 49,1 пункта, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до 53,2 пункта с минимальных за полгода 52,6 пункта. Сводный PMI сократился до минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта с 49,8 пункта в январе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале увеличился до 56,1 пункта (максимум с августа 2022 года) по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). При этом аналитики прогнозировали в среднем снижение до 53,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались после ралли, цена Brent откатилась от локального максимума в районе $84,5 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $80,96 за баррель (-0,5% и +4,7% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $74,04 за баррель (-0,7% и +4,7% накануне).

Коррекцию спровоцировали обещания Трампа "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру" и данные о росте запасов нефти в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,564 млн баррелей после увеличения на 881 тыс. баррелей неделей ранее.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11% на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Ответные действия Тегерана затронули энергетическую инфраструктуру ряда стран Персидского залива и парализовали движение по Ормузскому проливу.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через эту артерию в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть пораженными ракетами или беспилотниками. "В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской республики", - говорится в заявлении представителя ВМС КСИР Мохаммеда Акбарзаде, опубликованном информационным агентством Fars.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-12,4% и -7,2% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-11,1%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10% и -9,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-6,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,8% и -3,2% "префы").

МТС-банк (MOEX: MBNK) (-3,2%) в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 17%, до 14,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В IV квартале банк заработал почти 5 млрд рублей, что чуть больше, чем прогнозировали аналитики (3-4,7 млрд рублей).

Выросли в среду акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+12,3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+8,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3% и +9% "префы"), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,5%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+2,4%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,2%) в 2025 году упал на 19,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 74,7 млрд руб., говорится в годовой отчетности компании. Выручка в 2025 году упала на 24%, до 404,4 млрд руб. по сравнению с 532,2 млрд руб. в 2024 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,62 млрд рублей (из них 11,43 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 8,54 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 6,41 млрд рублей на акции "Газпрома").