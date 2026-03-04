Привлекательность длинных ОФЗ сохраняется - ПСБ

Привлекательность длинных рублевых госбумаг для покупки сохраняется, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок с приближением мартовского заседания ЦБ РФ будет постепенно выходить из "анабиоза", отмечает эксперт.

В центре внимания в среду будут традиционные аукционы Минфина (будут предложены бумаги на 5 и 10 лет), а вечером выйдут недельные данные по инфляции.

"Пока среди рисков для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ выступает изменение бюджетного правила - при значительных изменениях и реакции рубля траектория снижения ключевой ставки может измениться (тренд на ослабление монетарной политики сохранится), - указывает Грицкевич. - При этом внешние факторы в виде роста цен на энергоноситель пока сглаживают данный риск".

"Как мы отмечали ранее, на ближайшем заседании 20 марта не видим рисков для дальнейшего снижения ключевой ставки (базовый прогноз - снижение на 50 б.п.); привлекательность длинных ОФЗ для покупки сохраняется", - пишет аналитик ПСБ.

