Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в зоне 2800-2900п - ПСБ
04 марта 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в зоне 2800-2900п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, в целом пока удержится в зоне 2800-2900 пунктов, однако при отсутствии новых позитивных вводных есть риски теста нижней границы данного коридора, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе в среду будет финансовые результаты "Аэрофлота" за 2025 год. На взгляд Крыловой, они могут оказаться невыразительными ввиду повышенного давления расходов на прибыль. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
04 марта 2026 года 19:40
Москва. 4 марта. Российский рынок акций в среду скорректировался вниз во главе с бумагами нефтегазовых компаний из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки ралли нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $81 за баррель), подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сдерживали покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2810 пунктов. читать дальше
.04 марта 2026 года 19:21
Рубль в среду опустился в паре с юанем на решении Минфина отменить в марте операции с валютой/золотом в рамках бюджетного правила
Москва. 4 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам волатильных торгов среды. Рубль упал на новостях о решении Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. читать дальше
.04 марта 2026 года 19:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с целевой ценой 137 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 26% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "ТМК опубликовала... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:56
"Финам" понизил рейтинг акций Ningbo Deye Technology с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне CNY 118,4, что соответствует потенциалу роста на 4,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "С декабря прошлого года акции Ningbo Deye... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:35
ПСБ понизил прогнозную цену акций "Аэрофлота" с 80 руб. до 70 руб. на горизонте 12 месяцев на фоне слабой финотчетности за 2025 год, сообщается в комментарии эксперта банка Лауры Кузнецовой. " Годовые финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год выглядят слабыми, в рамках наших ожиданий в... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:05
Акции "ДОМ.РФ" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "ДОМ.РФ" раскрыл финансовую отчетность по МСФО за январь 2026 года. "Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых показателей, - отмечают аналитики. - Так, помимо... читать дальше
.04 марта 2026 года 17:31
Золото остается в краткосрочном восходящем тренде, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Локальный драйвер роста - геополитика, - отмечают они. - Иранский кризис обеспечил драгметаллу пять сессий роста подряд. Пока поддержка $5100/унц. удерживается, краткосрочный восходящий тренд... читать дальше
.04 марта 2026 года 17:04
ОФЗ остаются надежным инструментом для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. "В последнее время доходность ОФЗ даже превышала более рискованные активы, - пишет эксперт. - Сейчас максимальный уровень кривой... читать дальше
.04 марта 2026 года 16:33
Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Конфликт на Ближнем Востоке может оказать благоприятное влияние на рубль за счет роста цен на нефть и потенциального роста экспорта российской... читать дальше
.04 марта 2026 года 16:01
Негативные ожидания по бюджету мешают рынку ОФЗ расти, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Рынок ОФЗ провел неделю в нейтрально-негативном тренде: кривая доходностей госбумаг в целом сместилась вверх на ~10 б.п., при том даже не на всех участках, - констатируют эксперты. - Индекс... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:33
Аналитики банка ПСБ ожидают умеренного ослабления рубля в первой половине марта, сообщается в комментарии. "По нашим оценкам, юань продолжит движение в диапазоне 11 - 11,5 руб./юань с тяготением к верхней половине, - прогнозирует эксперт банка Богдан Зварич. - При этом во второй половине месяца... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:25
Рубль днем активно снижается в паре с юанем на решении Минфина отменить в марте операции с валютой/золотом в рамках бюджетного правила
Москва. 4 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе волатильных торгов среды. Рубль дешевеет на новостях о решении Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. читать дальше
.04 марта 2026 года 15:04
Финам" установил целевую цену акций China Oilfield Services класса Н на уровне HKD 14,0 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "China Oilfield Services может стать одним из бенефициаров... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:33
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. Эмитент опубликовал операционные результаты, и эксперт с позитивом смотрит на них - динамика идет с опережением рынка. Компания поднялась с десятого на шестое место в... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 85 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за IV квартал и полный 2025 год по МСФО вышел ожидаемо нейтральным, констатируют... читать дальше
