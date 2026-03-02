SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер".

"Атака беспилотника повредила нефтебазу компании в перевалочном комплексе Шесхарис. Ежегодные доходы этого комплекса составляют примерно 20% выручки НМТП. Это значит, что приостановка работы терминала может стоить компании около 50 млн руб. в день, - отмечают стратеги. - Потеря выручки некритична, но остается большой риск - возможные расходы на восстановление". И хотя пока масштаб повреждений неясен, аналитики решили зафиксировать позиции в НМТП.

Акции "Ренессанс страхования" добавлены, поскольку снижение ставки ЦБ выступает позитивным фактором для страховщиков. "Уменьшение доходностей по облигациям повышает доходы от инвестиционной переоценки портфеля, - указывают аналитики. - Ждем, что доходности ОФЗ с фиксированным купоном будут снижаться и дальше".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.