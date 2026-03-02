SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив Татнефть

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть".

Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть, поэтому эксперты добавили в подборку акции "Татнефти".

Они считают, что в 2026 году дивдоходность по бумагам эмитента может стать двузначной и самой высокой в российском нефтегазовом секторе.

Если эскалация и перебои в поставках нефти через Ормузский пролив продолжатся, то дивидендный потенциал нефтяных компаний увеличится, говорится в комментарии.

