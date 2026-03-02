Изменение бюджетного правила - ключевой негатив для рынка ОФЗ - Альфа-банк

Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка.

Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный трек также отошел на второй план. На данный момент, указывают эксперты, основным драйвером долгового рынка является процесс изменения бюджетного правила.

Важное значение будут иметь изменение цены отсечения нефти, а также источник финансирования выпадающий бюджетных доходов.

"Увеличение объема размещения ОФЗ для покрытия дефицита бюджета мы рассматриваем как фактор давления на рынок. Помимо непосредственно роста предложения ОФЗ со стороны Минфина, потенциальное снижение продажи валюты регулятором в связи со снижением цены отсечения несет риски ослабления курса рубля, что, в свою очередь, может усилить инфляционные риски, препятствующие смягчению денежно-кредитной политики, - пишут аналитики Альфа-банка в материале. - Мы по-прежнему придерживаемся взгляда "сохранять защитную структуру портфеля облигаций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.