Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
В этом году второе дыхание банковским потребкредитам может дать смягчение ДКП
Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований. Об этом, как пишут...
 
Тратить накопления не готовы более 40% россиян
Более 40% жителей России психологически не готовы использовать свои сбережения даже при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса "Выберу.ру, пишут "Известия". Как считает доцент кафедры статистики РЭУ им....
 
Количество финпирамид в РФ снизилось, но активизировались нелегальные кредиторы
В конце 2025 г. количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы, пишет "Коммерсант". По итогам 2-го полугодия 2025 года...
 
02 марта 2026 года 15:37

Рубль днем растерял утреннее укрепление и перешел к небольшому снижению в паре с юанем, несмотря на усиление роста нефти

Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть.

Участники рынка находятся в ожидании новостей об изменении параметров бюджетного правила, к тому же в понедельник завершается налоговый период февраля, что привело к снижению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2215 руб., что на 1,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,36 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 2 копейки, до 90,84 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре евро/рубль - 91-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается, - констатирует эксперт. - При этом в фокусе - перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. В центре внимания на мировом энергетическом рынке - обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, способствующее росту цен на нефть. На стороне доллара - статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось".

Вероятно закрепление курса валютной пары юань/рубль в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Мы не рассчитываем на развитие тренда к ослаблению рубля на предстоящей неделе. Заметное повышение цен на нефть, как минимум краткосрочно, улучшает перспективы сбыта российского сырья. В этой связи логичной выглядит стабилизация котировок в середине текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань) и даже возможен откат к его нижней границе", - пишет аналитик в обзоре.

На март, по мнению Попова, сохраняются ожидания нахождения курса рубля на относительно крепких уровнях. Поддержку будут оказывать все еще значимые объемы продажи юаней ЦБ РФ, крупные нефтегазовые сборы в бюджет (примерно в 1,6 раза больше, чем в январе-феврале), а также временное улучшение условий для реализации российского энергетического сырья.

Курс пары юань/рубль может вновь закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань в результате резко возросших цен на нефть, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На прошлой неделе цены на нефть выросли, а сейчас, после событий выходных дней, фьючерсы Brent уже подскочили до $79 за баррель, констатируют аналитики. В моменте котировки даже превышали $82 за баррель. Сейчас все внимание уделяется Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Дальнейшее ухудшение ситуации с логистикой способно легко вернуть котировки выше $82 за баррель, полагают в банке.

"Рубль за прошлую неделю ослабился, при этом в моменте падение российской валюты было особенно сильным - рынок отыгрывал анонс планов по снижению цены отсечения в бюджетном правиле, - отмечают эксперты. - Затем рубль коррекционно укрепился. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,2 руб./юань. С учетом резко выросших цен на нефть курс может вновь закрепится в диапазоне 11-11,2 руб./юань".

Резкий подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник на фоне событий на Ближнем Востоке, вызвавших серьезные опасения по поводу перебоев поставок топлива из региона.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 7,75%, до $78,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 7,49%, до $72,03 за баррель.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков. Кроме того, закрытие пролива угрожает рынку нефтепродуктов, в особенности авиационного топлива. Европа закупает 45% своего авиатоплива на Ближнем Востоке, отметил Лоик Буиссон из Kpler.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


02 марта 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил на закрытие пик с 12 сентября
Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.    читать дальше
02 марта 2026 года 19:33
Рубль в понедельник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть
Москва. 2 марта. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть.    читать дальше
02 марта 2026 года 19:00
"Эйлер" рекомендует держать акции Распадской
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Распадская" слабо отчиталась за 2П25,...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:41
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР",...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:11
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив Татнефть
erCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:46
Изменение бюджетного правила - ключевой негатив для рынка ОФЗ - Альфа-банк
Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка. Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:21
Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 76-80 руб./$1 - "Цифра брокер"
Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АЛРОСА
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт...    читать дальше
02 марта 2026 года 16:35
Цена на золото не обладает фундаментальными предпосылками для роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию....    читать дальше
02 марта 2026 года 16:10
SberCIB исключил из топ акций РФ Яндекс и Озон
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя за...    читать дальше
02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал анализ Базиса с рекомендацией "держать" для его акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к...    читать дальше
02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев...    читать дальше
02 марта 2026 года 14:36
Акции Полюса, Яндекса и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до...    читать дальше
02 марта 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень...    читать дальше
02 марта 2026 года 13:46
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 60 руб. за штуку, сообщается в комментарии экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Результаты компании за 2П25 оказались в рамках ожиданий; выручка за период...    читать дальше
