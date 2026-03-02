Рубль днем растерял утреннее укрепление и перешел к небольшому снижению в паре с юанем, несмотря на усиление роста нефти

Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть.

Участники рынка находятся в ожидании новостей об изменении параметров бюджетного правила, к тому же в понедельник завершается налоговый период февраля, что привело к снижению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2215 руб., что на 1,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,36 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 2 копейки, до 90,84 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре евро/рубль - 91-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается, - констатирует эксперт. - При этом в фокусе - перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. В центре внимания на мировом энергетическом рынке - обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, способствующее росту цен на нефть. На стороне доллара - статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось".

Вероятно закрепление курса валютной пары юань/рубль в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Мы не рассчитываем на развитие тренда к ослаблению рубля на предстоящей неделе. Заметное повышение цен на нефть, как минимум краткосрочно, улучшает перспективы сбыта российского сырья. В этой связи логичной выглядит стабилизация котировок в середине текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань) и даже возможен откат к его нижней границе", - пишет аналитик в обзоре.

На март, по мнению Попова, сохраняются ожидания нахождения курса рубля на относительно крепких уровнях. Поддержку будут оказывать все еще значимые объемы продажи юаней ЦБ РФ, крупные нефтегазовые сборы в бюджет (примерно в 1,6 раза больше, чем в январе-феврале), а также временное улучшение условий для реализации российского энергетического сырья.

Курс пары юань/рубль может вновь закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань в результате резко возросших цен на нефть, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На прошлой неделе цены на нефть выросли, а сейчас, после событий выходных дней, фьючерсы Brent уже подскочили до $79 за баррель, констатируют аналитики. В моменте котировки даже превышали $82 за баррель. Сейчас все внимание уделяется Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Дальнейшее ухудшение ситуации с логистикой способно легко вернуть котировки выше $82 за баррель, полагают в банке.

"Рубль за прошлую неделю ослабился, при этом в моменте падение российской валюты было особенно сильным - рынок отыгрывал анонс планов по снижению цены отсечения в бюджетном правиле, - отмечают эксперты. - Затем рубль коррекционно укрепился. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,2 руб./юань. С учетом резко выросших цен на нефть курс может вновь закрепится в диапазоне 11-11,2 руб./юань".

Резкий подъем цен на нефть продолжается днем в понедельник на фоне событий на Ближнем Востоке, вызвавших серьезные опасения по поводу перебоев поставок топлива из региона.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 7,75%, до $78,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 7,49%, до $72,03 за баррель.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков. Кроме того, закрытие пролива угрожает рынку нефтепродуктов, в особенности авиационного топлива. Европа закупает 45% своего авиатоплива на Ближнем Востоке, отметил Лоик Буиссон из Kpler.