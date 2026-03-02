Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 76-80 руб./$1 - "Цифра брокер"

Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на доллар США. Риски перебоев поставок через Ормузский пролив поддерживают рост цен на нефть. Вместе с тем это может привести к росту поставок российской нефти. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке оказывает позитивное влияние на рубль", - пишет эксперт.

Тем не менее, указывает Пырьева, с учетом ожидаемого ужесточения бюджетного правила и сокращения объема операций со стороны Минфина и Банка России не ожидается каких-то ярко выраженных колебаний в национальной валюте за исключением потенциальных всплесков волатильности на новостном фоне.

"В целом можно прогнозировать сохранение консолидации в диапазоне 76-80 руб./$1", - говорится в комментарии аналитика инвесткомпании.

