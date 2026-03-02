"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт инвестиционной компании.

Мировой спрос на алмазы по-прежнему остается на многолетних минимумах: в январе 2026 года чистый импорт алмазного сырья в Индию (в годовом выражении) составил 94,5 млн карат при среднеисторическом значении на уровне 120 млн карат.

Сокращение продаж наряду с падением цен реализации и укреплением рубля обусловили слабую динамику ключевых показателей "АЛРОСА" в 2025 году.

"В то же время мы допускаем выплату дивидендов за 2025 год в размере 2,5 руб. на акцию (исходя из 50% чистой прибыли по МСФО). Наша рекомендация для бумаг - "держать" с целевой ценой 38,2 руб." - пишет Данилов.

